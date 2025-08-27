https://sarabic.ae/20250827/باحث-في-الشأن-الاستراتيجي-طهران-ليست-في-وارد-التهدئة-وتمتلك-أوراق-قوة-لم-تستخدمها-بعد-1104177363.html

باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد

باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والاستراتيجي، الدكتور محمد شمص، عن اللقاء بين إيران والترويكا الأوروبية، معتبرا أن السمة الأبرز للمرحلة الراهنة هي "التصعيد وعدم... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T07:11+0000

2025-08-27T07:11+0000

2025-08-27T07:11+0000

إيران

العالم

الترويكا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_553fc359d742ec2efbc150f5593e5e1f.jpg

وأوضح شمص، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التصعيد من خلال التلويح بتفعيل آلية "الزناد" وفرض عقوبات جديدة على إيران. واعتبر أن هذا الموقف الأوروبي "غير مفهوم من وجهة النظر الإيرانية"، خصوصا أن الطرف الغربي نفسه انسحب من الاتفاق، مشددا على أن "أي عقوبات أوروبية أو أممية جديدة ستقابل برد إيراني عالي السقف قد يصل إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها أو مع الترويكا الأوروبية".وأوضح أن المفاوضات تشمل أيضا مصير نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ، إلى جانب المنظومة الصاروخية الإيرانية التي تعتبرها إيران "خطا أحمر" وشأنا سياديا غير قابل للنقاش "حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية جديدة مع أمريكا وإسرائيل".وأكد شمص أن "إيران لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة"، وأن علاقتها بروسيا "علاقة شراكة استراتيجية مستدامة ومتكاملة"، مشيرا إلى أن "محاولات واشنطن لفك الشراكة الثلاثية الروسية–الصينية–الإيرانية باءت بالفشل". كما لفت إلى "التنسيق الروسي–الإيراني في مواجهة أي عقوبات جديدة محتملة على إيران من مجلس الأمن".وختم مشددا على أن "موقف الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس الإصلاحي مسعود بازيشيكيان يتطابق مع موقف المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي في ما يتعلق بالملف النووي"، معتبرا أن "بعض التصريحات الإصلاحية الداعية إلى بناء علاقة مع واشنطن على حساب موسكو لا تعبر عن الموقف الرسمي الإيراني، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يبني عليها".غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيرانإيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات

https://sarabic.ae/20250827/إعلام--محادثات-إيران-مع-الترويكا-الأوروبية-في-جنيف-تنتهي-دون-نتيجة-1104173811.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الترويكا, أخبار الاتحاد الأوروبي