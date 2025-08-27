https://sarabic.ae/20250827/باحث-في-الشأن-الاستراتيجي-طهران-ليست-في-وارد-التهدئة-وتمتلك-أوراق-قوة-لم-تستخدمها-بعد-1104177363.html
باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد
سبوتنيك عربي
2025-08-27T07:11+0000
2025-08-27T07:11+0000
2025-08-27T07:11+0000
إيران
العالم
الترويكا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101960276_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_553fc359d742ec2efbc150f5593e5e1f.jpg
وأوضح شمص، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التصعيد من خلال التلويح بتفعيل آلية "الزناد" وفرض عقوبات جديدة على إيران. واعتبر أن هذا الموقف الأوروبي "غير مفهوم من وجهة النظر الإيرانية"، خصوصا أن الطرف الغربي نفسه انسحب من الاتفاق، مشددا على أن "أي عقوبات أوروبية أو أممية جديدة ستقابل برد إيراني عالي السقف قد يصل إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها أو مع الترويكا الأوروبية".وأوضح أن المفاوضات تشمل أيضا مصير نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ، إلى جانب المنظومة الصاروخية الإيرانية التي تعتبرها إيران "خطا أحمر" وشأنا سياديا غير قابل للنقاش "حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية جديدة مع أمريكا وإسرائيل".وأكد شمص أن "إيران لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة"، وأن علاقتها بروسيا "علاقة شراكة استراتيجية مستدامة ومتكاملة"، مشيرا إلى أن "محاولات واشنطن لفك الشراكة الثلاثية الروسية–الصينية–الإيرانية باءت بالفشل". كما لفت إلى "التنسيق الروسي–الإيراني في مواجهة أي عقوبات جديدة محتملة على إيران من مجلس الأمن".وختم مشددا على أن "موقف الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس الإصلاحي مسعود بازيشيكيان يتطابق مع موقف المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي في ما يتعلق بالملف النووي"، معتبرا أن "بعض التصريحات الإصلاحية الداعية إلى بناء علاقة مع واشنطن على حساب موسكو لا تعبر عن الموقف الرسمي الإيراني، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يبني عليها".غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيرانإيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات
إيران
الأخبار
ar_EG
إيران, العالم, الترويكا, أخبار الاتحاد الأوروبي
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والاستراتيجي، الدكتور محمد شمص، عن اللقاء بين إيران والترويكا الأوروبية، معتبرا أن السمة الأبرز للمرحلة الراهنة هي "التصعيد وعدم ضبط النفس"، استنادا إلى تصريحات قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين أكدوا أن "طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد".
