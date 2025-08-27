باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الاستراتيجي: طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والاستراتيجي، الدكتور محمد شمص، عن اللقاء بين إيران والترويكا الأوروبية، معتبرا أن السمة الأبرز للمرحلة الراهنة هي "التصعيد وعدم...
وأوضح شمص، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التصعيد من خلال التلويح بتفعيل آلية "الزناد" وفرض عقوبات جديدة على إيران. واعتبر أن هذا الموقف الأوروبي "غير مفهوم من وجهة النظر الإيرانية"، خصوصا أن الطرف الغربي نفسه انسحب من الاتفاق، مشددا على أن "أي عقوبات أوروبية أو أممية جديدة ستقابل برد إيراني عالي السقف قد يصل إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها أو مع الترويكا الأوروبية".وأوضح أن المفاوضات تشمل أيضا مصير نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ، إلى جانب المنظومة الصاروخية الإيرانية التي تعتبرها إيران "خطا أحمر" وشأنا سياديا غير قابل للنقاش "حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية جديدة مع أمريكا وإسرائيل".وأكد شمص أن "إيران لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة"، وأن علاقتها بروسيا "علاقة شراكة استراتيجية مستدامة ومتكاملة"، مشيرا إلى أن "محاولات واشنطن لفك الشراكة الثلاثية الروسية–الصينية–الإيرانية باءت بالفشل". كما لفت إلى "التنسيق الروسي–الإيراني في مواجهة أي عقوبات جديدة محتملة على إيران من مجلس الأمن".وختم مشددا على أن "موقف الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس الإصلاحي مسعود بازيشيكيان يتطابق مع موقف المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي في ما يتعلق بالملف النووي"، معتبرا أن "بعض التصريحات الإصلاحية الداعية إلى بناء علاقة مع واشنطن على حساب موسكو لا تعبر عن الموقف الرسمي الإيراني، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يبني عليها".غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيرانإيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات
سيدة إيرانية تلوح بعلم إيران وسط الشارع في طهران
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والاستراتيجي، الدكتور محمد شمص، عن اللقاء بين إيران والترويكا الأوروبية، معتبرا أن السمة الأبرز للمرحلة الراهنة هي "التصعيد وعدم ضبط النفس"، استنادا إلى تصريحات قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين أكدوا أن "طهران ليست في وارد التهدئة وتمتلك أوراق قوة لم تستخدمها بعد".
وأوضح شمص، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي رفع مستوى التصعيد من خلال التلويح بتفعيل آلية "الزناد" وفرض عقوبات جديدة على إيران. واعتبر أن هذا الموقف الأوروبي "غير مفهوم من وجهة النظر الإيرانية"، خصوصا أن الطرف الغربي نفسه انسحب من الاتفاق، مشددا على أن "أي عقوبات أوروبية أو أممية جديدة ستقابل برد إيراني عالي السقف قد يصل إلى إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل أو الشركات المتعاملة معها أو مع الترويكا الأوروبية".

وأشار الباحث في الشأن الإقليمي والاستراتيجي، إلى أن "ذهاب إيران إلى طاولة المفاوضات يهدف إلى منع فرض عقوبات جديدة عليها"، موضحًا أن "الأوروبيين يتفاوضون بالنيابة عن الولايات المتحدة، وهدفهم ضمان عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، في حين تضع طهران شروطا مسبقة للتعاون تشمل اعتراف الترويكا الأوروبية رسميًا بسلمية برنامجها النووي، وإدانة دولية للقصف الأميركي الذي استهدف منشآتها النووية، إضافة إلى ضمانات تحول دون أي اعتداءات مستقبلية، وتعويضات عن الخسائر التي لحقت ببرنامجها النووي".

إعلام: محادثات إيران مع "الترويكا الأوروبية" في جنيف تنتهي دون نتيجة
04:41 GMT
وأوضح أن المفاوضات تشمل أيضا مصير نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ، إلى جانب المنظومة الصاروخية الإيرانية التي تعتبرها إيران "خطا أحمر" وشأنا سياديا غير قابل للنقاش "حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية جديدة مع أمريكا وإسرائيل".
وأكد شمص أن "إيران لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة"، وأن علاقتها بروسيا "علاقة شراكة استراتيجية مستدامة ومتكاملة"، مشيرا إلى أن "محاولات واشنطن لفك الشراكة الثلاثية الروسية–الصينية–الإيرانية باءت بالفشل". كما لفت إلى "التنسيق الروسي–الإيراني في مواجهة أي عقوبات جديدة محتملة على إيران من مجلس الأمن".
وختم مشددا على أن "موقف الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس الإصلاحي مسعود بازيشيكيان يتطابق مع موقف المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي في ما يتعلق بالملف النووي"، معتبرا أن "بعض التصريحات الإصلاحية الداعية إلى بناء علاقة مع واشنطن على حساب موسكو لا تعبر عن الموقف الرسمي الإيراني، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يبني عليها".
غروسي يعلن عودة أول مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
إيران ترفض أهلية الأطراف الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات
