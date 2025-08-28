https://sarabic.ae/20250828/الكرملين-لم-يتم-التوصل-إلى-أي-اتفاق-بشأن-هدنة-جوية-مع-أوكرانيا--عاجل--1104227377.html
الكرملين: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا- عاجل
الكرملين: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T10:28+0000
2025-08-28T10:28+0000
2025-08-28T10:28+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, الكرملين
روسيا, سلاح روسيا, الكرملين
الكرملين: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا- عاجل
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا.