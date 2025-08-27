عربي
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/الكرملين-الصراع-في-أوكرانيا-معقد-ولم-تثيره-روسيا-1104181530.html
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليس روسيا هي التي أثارته. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T09:59+0000
2025-08-27T10:14+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d0604b3e36329b37da748fefa9db304.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن هذه الجهود (التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) قادرة حقا على المساعدة في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد والذي لم نثيره نحن".وأكد في حديثه أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه المناقشات في أوروبا حول إمكانية وجود أفراد عسكريين أوروبيين على أراضي أوكرانيا.وتابع: "في الواقع، لا يوجد جيوش أوروبية، بل جيوش دول محددة، ومعظم هذه الدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.وأجاب بيسكوف على سؤال حول الضمانات الأمنية التي يمكن أن توافق عليها روسيا من الدول الأوروبية، وما إذا كانت قد قدمت ضمانات أمنية في إطار عملية التفاوض: "بالطبع، هذا أحد أهم المواضيع في سياق الجهود المبذولة لإيجاد تسوية (للصراع في أوكرانيا). وبطبيعة الحال، يظهر هذا الموضوع دائمًا، بطريقة أو بأخرى، على جدول أعمال الاتصالات الجارية" .وأكد أنه يجب إعداد اتصالات محتملة بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى من أجل أن تكون فعالة.وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".وتابع بيسكوف : "هذا العمل (الذي تقوم به مجموعات التفاوض من روسيا وأوكرانيا) مستمر، ونحن نعتقد أنه ينبغي أن يستمر".وأشار إلى أنه لم يُحدَّد بعد موعد دقيق لاجتماع جديد لمجموعتي التفاوض الروسية والأوكرانية.ووفقا له فإن الاتصالات مع "الأميركيين فهي مستمرة عبر القنوات المعروفة جيدا بالفعل".وقال بيسكوف: "مرة أخرى، ربما لن يكون من غير الضروري أن نكرر أن محادثة مفيدة وبناءة ومفيدة وضرورية جرت في ألاسكا بين رئيسينا ( فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأوضح بيسكوف أنه "لا بد من التذكير بأن قواتنا المسلحة تهاجم أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية. هذا هو موقف الرئيس، وهو ثابت وسيظل كذلك بالتأكيد".وبحسب بيسكوف فإن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين "يجري الاستعدادات لها حاليا بشكل نشط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_398760c7b72219687a050d58aa7460bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا

09:59 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 27.08.2025)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليس روسيا هي التي أثارته.
وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن هذه الجهود (التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) قادرة حقا على المساعدة في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد والذي لم نثيره نحن".
وأكد في حديثه أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه المناقشات في أوروبا حول إمكانية وجود أفراد عسكريين أوروبيين على أراضي أوكرانيا.
وتابع: "في الواقع، لا يوجد جيوش أوروبية، بل جيوش دول محددة، ومعظم هذه الدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.
وأجاب بيسكوف على سؤال حول الضمانات الأمنية التي يمكن أن توافق عليها روسيا من الدول الأوروبية، وما إذا كانت قد قدمت ضمانات أمنية في إطار عملية التفاوض: "بالطبع، هذا أحد أهم المواضيع في سياق الجهود المبذولة لإيجاد تسوية (للصراع في أوكرانيا). وبطبيعة الحال، يظهر هذا الموضوع دائمًا، بطريقة أو بأخرى، على جدول أعمال الاتصالات الجارية" .
وأكد أنه يجب إعداد اتصالات محتملة بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى من أجل أن تكون فعالة.
وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".
وتابع بيسكوف : "هذا العمل (الذي تقوم به مجموعات التفاوض من روسيا وأوكرانيا) مستمر، ونحن نعتقد أنه ينبغي أن يستمر".
وأشار إلى أنه لم يُحدَّد بعد موعد دقيق لاجتماع جديد لمجموعتي التفاوض الروسية والأوكرانية.
ووفقا له فإن الاتصالات مع "الأميركيين فهي مستمرة عبر القنوات المعروفة جيدا بالفعل".
وقال بيسكوف: "مرة أخرى، ربما لن يكون من غير الضروري أن نكرر أن محادثة مفيدة وبناءة ومفيدة وضرورية جرت في ألاسكا بين رئيسينا ( فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأوضح بيسكوف أنه "لا بد من التذكير بأن قواتنا المسلحة تهاجم أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية. هذا هو موقف الرئيس، وهو ثابت وسيظل كذلك بالتأكيد".
وبحسب بيسكوف فإن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين "يجري الاستعدادات لها حاليا بشكل نشط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала