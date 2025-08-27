https://sarabic.ae/20250827/الكرملين-الصراع-في-أوكرانيا-معقد-ولم-تثيره-روسيا-1104181530.html

الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا

الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليس روسيا هي التي أثارته. 27.08.2025

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن هذه الجهود (التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) قادرة حقا على المساعدة في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد والذي لم نثيره نحن".وأكد في حديثه أن روسيا لديها موقف سلبي تجاه المناقشات في أوروبا حول إمكانية وجود أفراد عسكريين أوروبيين على أراضي أوكرانيا.وتابع: "في الواقع، لا يوجد جيوش أوروبية، بل جيوش دول محددة، ومعظم هذه الدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأشار بيسكوف إلى أن تعزيز البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي وتسلل هذه البنية التحتية العسكرية إلى أوكرانيا هو أحد الأسباب الجذرية لحالة الصراع في أوكرانيا.وأجاب بيسكوف على سؤال حول الضمانات الأمنية التي يمكن أن توافق عليها روسيا من الدول الأوروبية، وما إذا كانت قد قدمت ضمانات أمنية في إطار عملية التفاوض: "بالطبع، هذا أحد أهم المواضيع في سياق الجهود المبذولة لإيجاد تسوية (للصراع في أوكرانيا). وبطبيعة الحال، يظهر هذا الموضوع دائمًا، بطريقة أو بأخرى، على جدول أعمال الاتصالات الجارية" .وأكد أنه يجب إعداد اتصالات محتملة بين روسيا وأوكرانيا على أعلى مستوى من أجل أن تكون فعالة.وقال للصحفيين: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".وتابع بيسكوف : "هذا العمل (الذي تقوم به مجموعات التفاوض من روسيا وأوكرانيا) مستمر، ونحن نعتقد أنه ينبغي أن يستمر".وأشار إلى أنه لم يُحدَّد بعد موعد دقيق لاجتماع جديد لمجموعتي التفاوض الروسية والأوكرانية.ووفقا له فإن الاتصالات مع "الأميركيين فهي مستمرة عبر القنوات المعروفة جيدا بالفعل".وقال بيسكوف: "مرة أخرى، ربما لن يكون من غير الضروري أن نكرر أن محادثة مفيدة وبناءة ومفيدة وضرورية جرت في ألاسكا بين رئيسينا ( فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأوضح بيسكوف أنه "لا بد من التذكير بأن قواتنا المسلحة تهاجم أهدافًا عسكرية وشبه عسكرية. هذا هو موقف الرئيس، وهو ثابت وسيظل كذلك بالتأكيد".وبحسب بيسكوف فإن زيارة الرئيس الروسي إلى الصين "يجري الاستعدادات لها حاليا بشكل نشط".

