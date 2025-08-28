عربي
مقتل عسكريين لبنانيين اثنين جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة الناقورة - عاجل
البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة
البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة
البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة

18:18 GMT 28.08.2025
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن روسيا وأوكرانيا "غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإدلاء بتصريحات إضافية حول الوضع في أوكرانيا لاحقًا.
وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "قد لا يكون طرفا هذه الحرب مستعدين لإنهائها. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يريد إنهاءها، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها، وينبغي أن يرغبا في إنهائها أيضا".

وتابعت: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) سيدلي ببعض التصريحات الإضافية حول ذلك لاحقًا".

الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الكرملين: الصراع في أوكرانيا معقد ولم تثيره روسيا
أمس, 09:59 GMT
ومع ذلك، لم تحدد ليفيت موعدًا متوقعًا لتصريحات ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن هذه الجهود (التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) قادرة حقا على المساعدة في حل هذا الصراع المعقد الطويل الأمد والذي لم نُثره نحن".

وتابع: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".
إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيا
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
