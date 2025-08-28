https://sarabic.ae/20250828/البيت-الأبيض-روسيا-وأوكرانيا-غير-مستعدتين-لإنهاء-الصراع-في-هذه-المرحلة-1104245787.html
البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة
وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "قد لا يكون طرفا هذه الحرب مستعدين لإنهائها. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يريد إنهاءها، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها، وينبغي أن يرغبا في إنهائها أيضا". ومع ذلك، لم تحدد ليفيت موعدًا متوقعًا لتصريحات ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته.وتابع: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".إعلام: أصوات في الاتحاد الأوروبي تحذر من مغبة إرسال لندن وباريس قوات إلى أوكرانيابيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن روسيا وأوكرانيا "غير مستعدتين لإنهاء الصراع في هذه المرحلة"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي الإدلاء بتصريحات إضافية حول الوضع في أوكرانيا لاحقًا.
وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "قد لا يكون طرفا هذه الحرب مستعدين لإنهائها. الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يريد إنهاءها، لكن قادة هذين البلدين بحاجة إلى إنهائها، وينبغي أن يرغبا في إنهائها أيضا".
وتابعت: "أعتقد أن الرئيس (ترامب) سيدلي ببعض التصريحات الإضافية حول ذلك لاحقًا".
ومع ذلك، لم تحدد ليفيت موعدًا متوقعًا لتصريحات ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الصراع في أوكرانيا معقد وليست روسيا هي التي أثارته
وقال بيسكوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أن هذه الجهود (التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) قادرة حقا على المساعدة في حل هذا الصراع المعقد الطويل الأمد والذي لم نُثره نحن".
وتابع: "يؤكد الجانب الروسي عزمه على حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".