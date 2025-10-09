لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة "آر تي" الروسية: "بدأنا العودة إلى أفريقيا، فأعدنا العام الماضي افتتاح سفارتين، وسنفتتح هذا العام 3 سفارات جديدة، فيما تنتظر 3 أخرى دورها، ما يعني أننا سنعيد، خلال أعوام قليلة، فتح 8 سفارات في القارة الأفريقية".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يشهد نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه تقريبا 30 مليار دولار.وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، زارنا في 2023، أما الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي، فقد حضر احتفالات التاسع من مايو (أيار) احتفالا بالذكرى الثمانين للنصر... ويوجد لدينا مع مصر مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام تشمل إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية روسية على قناة السويس".وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضاتبوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تخطط لفتح سفارات لها في 8 دول أفريقية، خلال السنوات المقبلة.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة "آر تي" الروسية: "بدأنا العودة إلى أفريقيا، فأعدنا العام الماضي افتتاح سفارتين، وسنفتتح هذا العام 3 سفارات جديدة، فيما تنتظر 3 أخرى دورها، ما يعني أننا سنعيد، خلال أعوام قليلة، فتح 8 سفارات في القارة الأفريقية".
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يشهد نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه تقريبا 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن الجزائر والمغرب ومصر شركاء استراتيجيون لروسيا في قارة أفريقيا.

ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
14:16 GMT
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، زارنا في 2023، أما الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي، فقد حضر احتفالات التاسع من مايو (أيار) احتفالا بالذكرى الثمانين للنصر... ويوجد لدينا مع مصر مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام تشمل إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية روسية على قناة السويس".
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".
