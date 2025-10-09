https://sarabic.ae/20251009/لافروف-روسيا-ستعيد-فتح-سفارات-لها-في-8-دول-أفريقية-خلال-السنوات-المقبلة-1105807659.html
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تخطط لفتح سفارات لها في 8 دول أفريقية، خلال السنوات المقبلة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T15:40+0000
2025-10-09T15:40+0000
2025-10-09T15:40+0000
العالم
روسيا
سيرغي لافروف
العالم العربي
تعاون دولي
مصر
الجزائر
المغرب العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة "آر تي" الروسية: "بدأنا العودة إلى أفريقيا، فأعدنا العام الماضي افتتاح سفارتين، وسنفتتح هذا العام 3 سفارات جديدة، فيما تنتظر 3 أخرى دورها، ما يعني أننا سنعيد، خلال أعوام قليلة، فتح 8 سفارات في القارة الأفريقية".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يشهد نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه تقريبا 30 مليار دولار.وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، زارنا في 2023، أما الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي، فقد حضر احتفالات التاسع من مايو (أيار) احتفالا بالذكرى الثمانين للنصر... ويوجد لدينا مع مصر مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام تشمل إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية روسية على قناة السويس".وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضاتبوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى
https://sarabic.ae/20251009/لافروف-يتحدث-عن-أهمية-القمة-الروسية-العربية-الأولى-والوضع-في-الشرق-الأوسط-1105802677.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_623f509378a76d7c0b368f79ece4dc7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, تعاون دولي, مصر, الجزائر, المغرب العربي
العالم, روسيا, سيرغي لافروف, العالم العربي, تعاون دولي, مصر, الجزائر, المغرب العربي
لافروف: روسيا ستعيد فتح سفارات لها في 8 دول أفريقية خلال السنوات المقبلة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تخطط لفتح سفارات لها في 8 دول أفريقية، خلال السنوات المقبلة.
وقال لافروف في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة "آر تي" الروسية: "بدأنا العودة إلى أفريقيا، فأعدنا العام الماضي افتتاح سفارتين، وسنفتتح هذا العام 3 سفارات جديدة، فيما تنتظر 3 أخرى دورها، ما يعني أننا سنعيد، خلال أعوام قليلة، فتح 8 سفارات في القارة الأفريقية".
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية يشهد نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه تقريبا 30 مليار دولار.
وأشار إلى أن الجزائر والمغرب ومصر شركاء استراتيجيون لروسيا في قارة أفريقيا.
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن "الرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، زارنا في 2023، أما الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي، فقد حضر احتفالات التاسع من مايو (أيار) احتفالا بالذكرى الثمانين للنصر... ويوجد لدينا مع مصر مشاريع كبيرة ومثيرة للاهتمام تشمل إنشاء محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية روسية على قناة السويس".
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الحوار الروسي - العربي له تاريخ طويل، لم ينقطع أبدا، وطوّرت روسيا أوثق العلاقات الاستراتيجية مع معظم أصدقائنا العرب".