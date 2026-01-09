https://sarabic.ae/20260109/تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف---الأمن-الروسي-1109045775.html
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
تحييد مجموعتين من القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف- الأمن الروسي
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قضت على مجموعتين قتاليتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تستقلان شاحنات صغيرة في محيط... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن "العدو حاول، جنوب شرق ليمان، الدفع بمجموعتين قتاليتين على متن شاحنات صغيرة".وأضافت المصادر: "تم تدمير المجموعتين عبر نيران مركزة ومتكاملة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت مصادر في جهاز الأمن الروسي، صباح اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قضت على مجموعتين قتاليتين تابعتين للقوات الأوكرانية، كانتا تستقلان شاحنات صغيرة في محيط قرية ليمان بمقاطعة خاركوف.
وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك
"، أن "العدو حاول، جنوب شرق ليمان، الدفع بمجموعتين قتاليتين على متن شاحنات صغيرة".
وأضافت المصادر: "تم تدمير المجموعتين عبر نيران مركزة ومتكاملة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.