رعب في ألمانيا بسبب "أوريشنيك"
قال غيرهارد مانغوت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إنسبروك الألمانية، لصحيفة بيلد، إن منظومة صواريخ "أوريشنيك" الروسية تُعدّ من أخطر الأسلحة في العالم. 11.01.2026
وأضاف مانغوت: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، ومن أخطر الأسلحة في العالم".وأوضح الأستاذ، أن الخطر الكامن وراء هذه المنظومة الصاروخية أكبر بكثير، إذ تصل سرعة أوريشنيك إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة، ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية. وفي يوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استخدمت صواريخ أوريشنيك فرط الصوتية في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا ردًا على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، نهاية العام المنصرم.وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا". ووفقًا لفيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فقد تضررت البنية التحتية الحيوية في المدينة، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق.
وأضاف مانغوت: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، ومن أخطر الأسلحة في العالم".
وأوضح الأستاذ، أن الخطر الكامن وراء هذه المنظومة الصاروخية أكبر بكثير، إذ تصل سرعة أوريشنيك إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة، ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية.
وفي يوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استخدمت صواريخ أوريشنيك فرط الصوتية في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا ردًا على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، نهاية العام المنصرم.
وقالت الوزارة في بيان: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، الذي وقع ليلة 29 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا".
وأفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة كييف ومدينة لفوف غربي البلاد.
ووفقًا لفيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فقد تضررت البنية التحتية الحيوية في المدينة، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق.