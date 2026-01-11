https://sarabic.ae/20260111/رعب-في-ألمانيا-بسبب-أوريشنيك-1109113257.html

رعب في ألمانيا بسبب "أوريشنيك"

قال غيرهارد مانغوت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إنسبروك الألمانية، لصحيفة بيلد، إن منظومة صواريخ "أوريشنيك" الروسية تُعدّ من أخطر الأسلحة في العالم. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف مانغوت: "هذا أخطر سلاح استخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصراع حتى الآن، ومن أخطر الأسلحة في العالم".وأوضح الأستاذ، أن الخطر الكامن وراء هذه المنظومة الصاروخية أكبر بكثير، إذ تصل سرعة أوريشنيك إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة، ويكاد يكون من المستحيل اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية. وفي يوم الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استخدمت صواريخ أوريشنيك فرط الصوتية في هجوم واسع النطاق على أهداف حيوية في أوكرانيا ردًا على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، نهاية العام المنصرم.وجاء في البيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، على أهداف حيوية في أوكرانيا". ووفقًا لفيتالي كليتشكو، رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فقد تضررت البنية التحتية الحيوية في المدينة، كما انقطعت الكهرباء عن بعض المناطق.بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين

