مدفيديف ينشر مشاهد لـ"صواعق" صاروخ "أوريشنيك" ويحذر قادة أوروبا
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من عواقب نشر قوات أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعض القادة الأوروبيين... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
ونشر مدفيديف، لقطات فيديو للغارة التي شنت، في يناير/كانون الثاني، على غرب أوكرانيا، والتي استخدمت فيها صواريخ "أوريشنيك"، كتحذير لـ"الحكام الأوروبيين الحمقى" الذين يروجون لفكرة نشر قوات الناتو والقوات الأوروبية في أوكرانيا.وتابع: "لقد قيل هذا ألف مرة، روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة للناتو في أوكرانيا، لكن لا، يواصل "ميكرون" (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) نشر هذا الهراء البائس. حسنا، فلنواجه الحقيقة. هذا ما ستحصلون عليه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية".يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتيندميترييف ردا على كالاس: لا توجد منظومات قادرة على مواجهة "أوريشنيك"
حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من عواقب نشر قوات أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعض القادة الأوروبيين يدفعون القارة نحو حرب واسعة مع روسيا.
ونشر مدفيديف، لقطات فيديو للغارة التي شنت، في يناير/كانون الثاني، على غرب أوكرانيا، والتي استخدمت فيها صواريخ "أوريشنيك"، كتحذير لـ"الحكام الأوروبيين الحمقى" الذين يروجون لفكرة نشر قوات الناتو والقوات الأوروبية في أوكرانيا.
وكتب ميدفيديف على منصة "إكس"، مرفقا لقطات كاميرات المراقبة للغارات التي نفذتها صواريخ "أوريشنيك": "في نهاية المطاف، يريد الحمقى الأوروبيون الحاكمون حربًا في أوروبا".
وتابع: "لقد قيل هذا ألف مرة، روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة للناتو في أوكرانيا، لكن لا، يواصل "ميكرون" (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) نشر هذا الهراء البائس. حسنا، فلنواجه الحقيقة. هذا ما ستحصلون عليه".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك"
متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية".
وأوضح أن "الضربات طالت منشآت إنتاج الطائرات المسيرة، التي استُخدمت في الهجوم، إضافة إلى بنى تحتية للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني"، مؤكداً أن أهداف الضربة تحققت بالكامل.
يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.