https://sarabic.ae/20260110/مدفيديف-ينشر-مشاهد-لـصواعق-صاروخ-أوريشنيك-ويحذر-قادة-أوروبا-1109085382.html

مدفيديف ينشر مشاهد لـ"صواعق" صاروخ "أوريشنيك" ويحذر قادة أوروبا

مدفيديف ينشر مشاهد لـ"صواعق" صاروخ "أوريشنيك" ويحذر قادة أوروبا

سبوتنيك عربي

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من عواقب نشر قوات أوروبية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعض القادة الأوروبيين... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T11:24+0000

2026-01-10T11:24+0000

2026-01-10T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109085226_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_eabea95ded6c21fd236cbcdb1b8f023a.png

ونشر مدفيديف، لقطات فيديو للغارة التي شنت، في يناير/كانون الثاني، على غرب أوكرانيا، والتي استخدمت فيها صواريخ "أوريشنيك"، كتحذير لـ"الحكام الأوروبيين الحمقى" الذين يروجون لفكرة نشر قوات الناتو والقوات الأوروبية في أوكرانيا.وتابع: "لقد قيل هذا ألف مرة، روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة للناتو في أوكرانيا، لكن لا، يواصل "ميكرون" (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) نشر هذا الهراء البائس. حسنا، فلنواجه الحقيقة. هذا ما ستحصلون عليه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيرة هجومية".يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتيندميترييف ردا على كالاس: لا توجد منظومات قادرة على مواجهة "أوريشنيك"

https://sarabic.ae/20260110/صاروخ-أوريشنيك-يثير-هيستيريا-في-أمريكا-1109080805.html

https://sarabic.ae/20260109/باحث-في-الشأن-الروسي-استخدام-منظومة-أوريشنيك-رسالة-عسكرية-سياسية-للمنظومة-الغربية--1109065149.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن