باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية
باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الدكتور عمار قناة، عن إدخال روسيا منظومة "أوريشنيك" إلى الميدان القتالي في أوكرانيا، قائلًا إن "هذه المسألة جزئية منها... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T15:42+0000
2026-01-09T15:42+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109059909_0:0:647:364_1920x0_80_0_0_c896375eb30888d25b1b618e4ecab483.jpg
وقال قناة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا أعتقد أنها ستكون عملية منظومية في المستقبل، لكنها رسالة عسكرية سياسية ليس فقط لأوكرانيا ولكن للمنظومة الغربية، بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها"، لافتًا إلى "وجود إشكاليات وتعثر في المسار التفاوضي، لكن بالنسبة لروسيا العملية العسكرية مستمرة".قناة شدد على أن "المسار السياسي وهذه الرسالة العسكرية وصلت للطرف الأوروبي، الذي يعاني من أكثر من معضلة"، لافتًا إلى أن "روسيا تنطلق من مبدأ أنه إذا أردتم الجنوح إلى السلم فنحن على استعداد، وإن كنتم لا تريدون سنحقق جميع الأهداف بالطرق التي نراها مناسبة، ومنها الاستمرار بالعملية العسكرية أو طاولة المفاوضات".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "وجود علامات استفهام على حلف الناتو وقريبًا سنراها على كيان الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في المرحلة الأخيرة وهو بدأ يؤدي، في هذه الأزمة، وظيفة عسكرية وليست اقتصادية حضارية".وإذا ما كان الرد الروسي سيسرّع في مسألة حل الأزمة، قال قناة: "لا أعتقد ذلك، لأن الأزمة متعددة الأطراف، وهناك الكثير من الأمور، التي لغاية اليوم هي الأساس لم تحل، أولًا فيما يتعلق في حلف الناتو، وثانيًا مسألة الأراضي، وهي الجزء الأساسي"، لافتًا إلى أن "المعضلة هي في تقديم التنازلات من قبل أوكرانيا والمنظومة الغربية، لأن موافقة أوروبا على مثل هذه الطروحات يعد إقرارا مباشر بالهزيمة الاستراتيجية، وبالنسبة لكييف سقوط النظام السياسي بالكامل، ويمكن أن تنتقل أوكرانيا من الجغرافيا إلى التاريخ، ولذلك هم يماطلون ويعوّلون على الفترة الزمنية من انتخابات التجديد النصفي".وعن مصير حلف شمال الأطلسي (الناتو) إثر هذه المستجدات، أكد قناة أن "الحلف ربط مصيره اليوم ليس بالأزمة الاوكرانية، ولكن بالسياسة الخارجية، بالمفهوم الجديد للأمن القومي الأمريكي"، معتبرًا أن "ما يصدر عن أوروبا فيما يتعلق في جزيرة غرينلاند، يمكن اعتباره إحدى الطلقات، التي توجّه لحلف الناتو من قبل من يموّله".
باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية

حصري
تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الدكتور عمار قناة، عن إدخال روسيا منظومة "أوريشنيك" إلى الميدان القتالي في أوكرانيا، قائلًا إن "هذه المسألة جزئية منها كانت متوقعة وأتى الخبر الرسمي بأنها رد على الاستهداف السافر للموقع الرئاسي".
وقال قناة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا أعتقد أنها ستكون عملية منظومية في المستقبل، لكنها رسالة عسكرية سياسية ليس فقط لأوكرانيا ولكن للمنظومة الغربية، بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها"، لافتًا إلى "وجود إشكاليات وتعثر في المسار التفاوضي، لكن بالنسبة لروسيا العملية العسكرية مستمرة".

واعتبر قناة ان "هذه الضربة ستشكل نوعًا من المفاجأة للطرف الأوروبي، الذي كان يشكك في قدرات روسيا العسكرية، وأن بوتين لن يُقدم على مثل هذه الأمور، وبالتالي يمكن أن تحدث حالة إعادة تقييم جديدة في ظل التوتر في العلاقات الأوروبية الأمريكية"، مؤكدًا أن "السلطة النازية في كييف لا تريد أن تتجه إلى الحل السياسي لأنه لا يتناسب مع مصالحها، والتوظيف السياسي والعسكري الأوروبي".

قناة شدد على أن "المسار السياسي وهذه الرسالة العسكرية وصلت للطرف الأوروبي، الذي يعاني من أكثر من معضلة"، لافتًا إلى أن "روسيا تنطلق من مبدأ أنه إذا أردتم الجنوح إلى السلم فنحن على استعداد، وإن كنتم لا تريدون سنحقق جميع الأهداف بالطرق التي نراها مناسبة، ومنها الاستمرار بالعملية العسكرية أو طاولة المفاوضات".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "وجود علامات استفهام على حلف الناتو وقريبًا سنراها على كيان الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في المرحلة الأخيرة وهو بدأ يؤدي، في هذه الأزمة، وظيفة عسكرية وليست اقتصادية حضارية".
وإذا ما كان الرد الروسي سيسرّع في مسألة حل الأزمة، قال قناة: "لا أعتقد ذلك، لأن الأزمة متعددة الأطراف، وهناك الكثير من الأمور، التي لغاية اليوم هي الأساس لم تحل، أولًا فيما يتعلق في حلف الناتو، وثانيًا مسألة الأراضي، وهي الجزء الأساسي"، لافتًا إلى أن "المعضلة هي في تقديم التنازلات من قبل أوكرانيا والمنظومة الغربية، لأن موافقة أوروبا على مثل هذه الطروحات يعد إقرارا مباشر بالهزيمة الاستراتيجية، وبالنسبة لكييف سقوط النظام السياسي بالكامل، ويمكن أن تنتقل أوكرانيا من الجغرافيا إلى التاريخ، ولذلك هم يماطلون ويعوّلون على الفترة الزمنية من انتخابات التجديد النصفي".

وتابع قناة: "المعادلة السياسية ستفرضها المعادلة العسكرية"، مضيفا: "روسيا منفتحة، إذا أردتم تقليل الكلفة البشرية والاقتصادية وحتى السياسية، فلنتكلم".

وعن مصير حلف شمال الأطلسي (الناتو) إثر هذه المستجدات، أكد قناة أن "الحلف ربط مصيره اليوم ليس بالأزمة الاوكرانية، ولكن بالسياسة الخارجية، بالمفهوم الجديد للأمن القومي الأمريكي"، معتبرًا أن "ما يصدر عن أوروبا فيما يتعلق في جزيرة غرينلاند، يمكن اعتباره إحدى الطلقات، التي توجّه لحلف الناتو من قبل من يموّله".
