باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية

باحث في الشأن الروسي: استخدام منظومة "أوريشنيك" رسالة عسكرية سياسية للمنظومة الغربية

تحدث الباحث في الشأن الروسي من موسكو الدكتور عمار قناة، عن إدخال روسيا منظومة "أوريشنيك" إلى الميدان القتالي في أوكرانيا، قائلًا إن "هذه المسألة جزئية منها... 09.01.2026

وقال قناة، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "لا أعتقد أنها ستكون عملية منظومية في المستقبل، لكنها رسالة عسكرية سياسية ليس فقط لأوكرانيا ولكن للمنظومة الغربية، بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها"، لافتًا إلى "وجود إشكاليات وتعثر في المسار التفاوضي، لكن بالنسبة لروسيا العملية العسكرية مستمرة".قناة شدد على أن "المسار السياسي وهذه الرسالة العسكرية وصلت للطرف الأوروبي، الذي يعاني من أكثر من معضلة"، لافتًا إلى أن "روسيا تنطلق من مبدأ أنه إذا أردتم الجنوح إلى السلم فنحن على استعداد، وإن كنتم لا تريدون سنحقق جميع الأهداف بالطرق التي نراها مناسبة، ومنها الاستمرار بالعملية العسكرية أو طاولة المفاوضات".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى "وجود علامات استفهام على حلف الناتو وقريبًا سنراها على كيان الاتحاد الأوروبي، الذي دخل في المرحلة الأخيرة وهو بدأ يؤدي، في هذه الأزمة، وظيفة عسكرية وليست اقتصادية حضارية".وإذا ما كان الرد الروسي سيسرّع في مسألة حل الأزمة، قال قناة: "لا أعتقد ذلك، لأن الأزمة متعددة الأطراف، وهناك الكثير من الأمور، التي لغاية اليوم هي الأساس لم تحل، أولًا فيما يتعلق في حلف الناتو، وثانيًا مسألة الأراضي، وهي الجزء الأساسي"، لافتًا إلى أن "المعضلة هي في تقديم التنازلات من قبل أوكرانيا والمنظومة الغربية، لأن موافقة أوروبا على مثل هذه الطروحات يعد إقرارا مباشر بالهزيمة الاستراتيجية، وبالنسبة لكييف سقوط النظام السياسي بالكامل، ويمكن أن تنتقل أوكرانيا من الجغرافيا إلى التاريخ، ولذلك هم يماطلون ويعوّلون على الفترة الزمنية من انتخابات التجديد النصفي".وعن مصير حلف شمال الأطلسي (الناتو) إثر هذه المستجدات، أكد قناة أن "الحلف ربط مصيره اليوم ليس بالأزمة الاوكرانية، ولكن بالسياسة الخارجية، بالمفهوم الجديد للأمن القومي الأمريكي"، معتبرًا أن "ما يصدر عن أوروبا فيما يتعلق في جزيرة غرينلاند، يمكن اعتباره إحدى الطلقات، التي توجّه لحلف الناتو من قبل من يموّله".

