https://sarabic.ae/20260110/صاروخ-أوريشنيك-يثير-هيستيريا-في-أمريكا-1109080805.html
صاروخ "أوريشنيك" يثير "هيستيريا" في أمريكا
صاروخ "أوريشنيك" يثير "هيستيريا" في أمريكا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ضربة صاروخ "أوريشنيك" الأخيرة، ضد منشآت نظام كييف، أثارت حفيظة الغرب، حيث مثلت تحذيراً كبيرا له. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T06:14+0000
2026-01-10T06:14+0000
2026-01-10T06:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_198:0:1722:857_1920x0_80_0_0_ede59644d39aa3f9748ab7804437b76d.png
وبحسب مقال نُشر على موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "استخدمت روسيا صاروخاً فرط صوتي جديداً وقوياً، ضرب غرب أوكرانيا، موجهةً بذلك تحذيراً واضحاً لحلفاء كييف في الناتو".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
https://sarabic.ae/20260109/بسرعة-تفوق-12-ألف-كم-معلومات-عن-صاروخ-أوريشنيك-الذي-ردت-به-روسيا-على-استهداف-مقر-بوتين-1109055992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108716364_389:0:1532:857_1920x0_80_0_0_471fd9d4b8dd8d12f3e29d4abcb85962.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
صاروخ "أوريشنيك" يثير "هيستيريا" في أمريكا
06:14 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 06:34 GMT 10.01.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ضربة صاروخ "أوريشنيك" الأخيرة، ضد منشآت نظام كييف، أثارت حفيظة الغرب، حيث مثلت تحذيراً كبيرا له.
وبحسب مقال نُشر على موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "استخدمت روسيا صاروخاً فرط صوتي جديداً وقوياً، ضرب غرب أوكرانيا، موجهةً بذلك تحذيراً واضحاً لحلفاء كييف في الناتو".
كما أشار المقال إلى تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من رد حاسم على أيّ استفزازات غربية ضد موسكو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وأضاف البيان
أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".