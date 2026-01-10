https://sarabic.ae/20260110/صاروخ-أوريشنيك-يثير-هيستيريا-في-أمريكا-1109080805.html

صاروخ "أوريشنيك" يثير "هيستيريا" في أمريكا

صاروخ "أوريشنيك" يثير "هيستيريا" في أمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ضربة صاروخ "أوريشنيك" الأخيرة، ضد منشآت نظام كييف، أثارت حفيظة الغرب، حيث مثلت تحذيراً كبيرا له. 10.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب مقال نُشر على موقع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "استخدمت روسيا صاروخاً فرط صوتي جديداً وقوياً، ضرب غرب أوكرانيا، موجهةً بذلك تحذيراً واضحاً لحلفاء كييف في الناتو".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

