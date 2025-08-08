https://sarabic.ae/20250808/فلسطين-تستعد-للمشاركة-في-القمة-العربية-الروسية-وتعتبرها-فرصة-لحماية-حل-الدولتين-1103501419.html
فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان، أن فلسطين تترقب باهتمام القمة العربية الروسية المقرر عقدها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرة
القاهرة - سبوتنيك. وقالت أغابكيان لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول أجندة فلسطين بخصوص القمة العربية الروسية: "ننظر باهتمام كبير لعقد القمة العربية الروسية في منتصف أكتوبر، وتحضيراتنا جارية على قدم وساق من أجل إنجاحها بكافة المعايير، وحريصون على خروجها بنتائج قوية في دعم وإسناد الجهود العربية الروسية المبذولة من أجل وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا فورًا".وأضافت أن "دولة فلسطين تنسق حراكها على مستوى متعدد الأطراف مع روسيا، التي تواصل دعمها وإسنادها وتأييدها للحقوق الوطنية العادلة لشعبنا في المحافل الدولية كافة".دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.
فلسطين تستعد للمشاركة في القمة العربية الروسية وتعتبرها فرصة لحماية حل الدولتين
06:22 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 06:46 GMT 08.08.2025)
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان، أن فلسطين تترقب باهتمام القمة العربية الروسية المقرر عقدها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن بلادها حريصة على خروج القمة بنتائج قوية لوقف "الجرائم" الإسرائيلية في قطاع غزة وحماية حل الدولتين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت أغابكيان لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول أجندة فلسطين بخصوص القمة العربية الروسية: "ننظر باهتمام كبير لعقد القمة العربية الروسية في منتصف أكتوبر، وتحضيراتنا جارية على قدم وساق من أجل إنجاحها بكافة المعايير، وحريصون على خروجها بنتائج قوية في دعم وإسناد الجهود العربية الروسية المبذولة من أجل وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا فورًا".
وأضافت: "نعتبر عقد هذه القمة محطة مهمة على المستوى الدولي لحماية حل الدولتين وتطبيق مخرجات المؤتمر الأممي الذي عُقد في نيويورك (في 28 و29 تموز/يوليو الماضي) لهذا الغرض".
وتابعت أغابكيان: "نفخر بالعلاقات الفلسطينية الروسية، ونواصل تنسيق العلاقات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الأصدقاء في روسيا، ونسعى باستمرار لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فيما بينها في جميع المجالات".
وأضافت أن "دولة فلسطين تنسق حراكها على مستوى متعدد الأطراف مع روسيا، التي تواصل دعمها وإسنادها وتأييدها للحقوق الوطنية العادلة لشعبنا في المحافل الدولية كافة".
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين
: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".
وتابع: "في هذا الصدد، أود أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم
في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الرئيس إلى أن القمة تنعقد في وقت بالغ الصعوبة حيث أدى تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين إلى تصاعد حاد في التوتر وتفاقم العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المجاورة وفي الشرق الأوسط ككل. وشدد على أنه في مثل هذه الحالة يصبح دور جامعة الدول العربية كآلية فعالة للحوار والتفاعل المتعدد الأطراف ضروريا بشكل خاص.
وأضاف بوتين أن روسيا، من جانبها، تدعم بشكل ثابت الجهود السياسية والدبلوماسية الجماعية التي تبذلها الدول العربية - سواء داخل الجامعة أو في صيغ أخرى - لحل التناقضات القائمة في المنطقة. وتم التأكيد على أن جميع القضايا الخلافية يجب أن تحل على أساس قواعد القانون الدولي القائمة مع الاحترام الصارم لسيادة البلدان وسلامة أراضيها.