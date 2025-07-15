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بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية
بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T15:53+0000
2025-07-15T15:53+0000
2025-07-15T16:00+0000
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وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى في مجلس النواب البحريني، علي بن صالح الصالح: "نأمل بشدة أن يشارك الملك في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".وأشارت إلى أن "زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا في مايو/أيار من العام الماضي كانت ناجحة، ولقد نشأت علاقات ثقة جيدة بين قائدي بلدينا".وأوضحت أنه خلال الزيارة، تم التوصل إلى اتفاقيات جادة أعطت زخما إضافيا ومهما لتطوير الحوار ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.ولفتت إلى أن هذا العام يصادف مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة نفسها للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر.المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسطالمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نؤكد مشاركتنا في القمة العربية الروسية..فيديو
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روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية
15:53 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 16:00 GMT 15.07.2025)
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى في مجلس النواب البحريني، علي بن صالح الصالح: "نأمل بشدة أن يشارك الملك في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".
وتابعت: "لقد وجّه رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين دعوة شخصية لجلالته. ونأمل أن تتاح له هذه الفرصة لحضور القمة".
وأشارت إلى أن "زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا في مايو/أيار من العام الماضي كانت ناجحة، ولقد نشأت علاقات ثقة جيدة بين قائدي بلدينا".
وأوضحت أنه خلال الزيارة، تم التوصل إلى اتفاقيات جادة أعطت زخما إضافيا ومهما لتطوير الحوار ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.
ولفتت إلى أن هذا العام يصادف مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية
والأمين العام للجامعة نفسها للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر.