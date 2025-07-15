بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية

عربي
ترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية" - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
محمود عباس يدعو "حماس" لتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250715/بوتين-يدعو-ملك-البحرين-إلى-حضور-القمة-الروسية-العربية-1102707903.html
بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية
بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T15:53+0000
2025-07-15T16:00+0000
روسيا
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138351_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_bf464a5e1518b06f06b084b37a1975f0.jpg
وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى في مجلس النواب البحريني، علي بن صالح الصالح: "نأمل بشدة أن يشارك الملك في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".وأشارت إلى أن "زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا في مايو/أيار من العام الماضي كانت ناجحة، ولقد نشأت علاقات ثقة جيدة بين قائدي بلدينا".وأوضحت أنه خلال الزيارة، تم التوصل إلى اتفاقيات جادة أعطت زخما إضافيا ومهما لتطوير الحوار ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.ولفتت إلى أن هذا العام يصادف مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة نفسها للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر.المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسطالمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نؤكد مشاركتنا في القمة العربية الروسية..فيديو
https://sarabic.ae/20250704/مباشر-لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-السعودي-في-موسكو-عاجل--1102340433.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138351_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_7fb102079e1d7f7b73a685d802c68152.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يدعو ملك البحرين إلى حضور القمة الروسية العربية

15:53 GMT 15.07.2025 (تم التحديث: 16:00 GMT 15.07.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.
وقالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الشورى في مجلس النواب البحريني، علي بن صالح الصالح: "نأمل بشدة أن يشارك الملك في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو، المقرر عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".

وتابعت: "لقد وجّه رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين دعوة شخصية لجلالته. ونأمل أن تتاح له هذه الفرصة لحضور القمة".

وأشارت إلى أن "زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا في مايو/أيار من العام الماضي كانت ناجحة، ولقد نشأت علاقات ثقة جيدة بين قائدي بلدينا".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
لافروف: نأمل في زيارة ولي عهد السعودية إلى القمة الروسية العربية الأولى
4 يوليو, 08:42 GMT
وأوضحت أنه خلال الزيارة، تم التوصل إلى اتفاقيات جادة أعطت زخما إضافيا ومهما لتطوير الحوار ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين.
ولفتت إلى أن هذا العام يصادف مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 17 مايو/ أيار، القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه تم توجيه رسائل باسم الرئيس الروسي إلى جميع قادة دول جامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة نفسها للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، المقرر عقدها في 15 أكتوبر.
المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني: القمة الروسية - العربية قد تبحث السلام في الشرق الأوسط
المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نؤكد مشاركتنا في القمة العربية الروسية..فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала