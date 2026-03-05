https://sarabic.ae/20260305/الهلال-الأحمر-الإيراني-أضرار-واسعة-في-منشآت-مدنية-منذ-بدء-الحرب-1111077143.html
الهلال الأحمر الإيراني: أضرار واسعة في منشآت مدنية منذ بدء الحرب
أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تسببت في أضرار واسعة طالت منشآت ومراكز مدنية في مناطق مختلفة من البلاد. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الهلال الأحمر، في بيان له، إن 105 منشآت ومراكز مدنية تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية استهدفت مناطق متعددة منذ بداية الحرب.وأضاف أن 174 مدينة إيرانية تعرضت لهجمات، حيث تم تسجيل 1332 هجومًا في 636 موقعًا مختلفًا داخل البلاد منذ اندلاع المواجهة.كما أوضح البيان أن 14 مركزًا صحيًا تعرضت لأضرار جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما أثر على الخدمات الطبية في بعض المناطق.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال الهلال الأحمر، في بيان له، إن 105 منشآت ومراكز مدنية تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية استهدفت مناطق متعددة منذ بداية الحرب.
وأضاف أن 174 مدينة إيرانية تعرضت لهجمات، حيث تم تسجيل 1332 هجومًا في 636 موقعًا مختلفًا داخل البلاد منذ اندلاع المواجهة.
كما أوضح البيان أن 14 مركزًا صحيًا تعرضت لأضرار جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما أثر على الخدمات الطبية في بعض المناطق.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.