إيران تعلن استهداف خزانات الوقود في مطار عسكري إسرائيلي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، استهدافه مستودعات الوقود التابعة لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجيش في بيان، نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "أطلقت البحرية الإيرانية عدة طائرات مسيرة من طراز أريش باتجاه الأراضي المحتلة وضربت خزانات الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 7 محطات رادار أمريكية متطورة
