https://sarabic.ae/20260310/هل-بدأ-العد-التنازلي-لمشاركة-أنصار-الله-في-الحرب-الإيرانية-ضد-أمريكا-وإسرائيل-1111310762.html

هل بدأ العد التنازلي لمشاركة "أنصار الله" في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل؟

هل بدأ العد التنازلي لمشاركة "أنصار الله" في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل؟

سبوتنيك عربي

دعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة جماعة "أنصار الله" إلى عدم الانخراط في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرين صنعاء من مغبة المشاركة... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T16:22+0000

2026-03-10T16:22+0000

2026-03-10T16:22+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111256320_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_f772935a94567a4c2a0fe3b86e5fc3c6.jpg

من جانبها أعلنت "أنصار الله" مرارا مساندتها لإيران، لكنها تنتظر الطلب للمساندة وأن "يدها على الزناد لخوض معركة الشرف والكرامة والحرية ضد الهيمنة والغطرسة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".هناك تساؤلات كثيرة يتم تناولها في الأوساط السياسية عن تخوفات لدى أنصار الله من دخول المعركة خوفا من سقوط الحكم في إيران وتحول أمريكا وإسرائيل باتجاه صنعاء، في حين يرى فريق آخر أن صمت أنصار عن المشاركة يأتي في إطار التنسيق العسكري مع طهران، طالما أن القدرات الإيرانية قادرة على تحقيق أهدافها حتى الآن، فإن صنعاء تنتظر المشاركة بأي وقت وفقا للعديد من السيناريوهات سواء امتدت الحرب أم توقفت في القريب العاجل.متى تشارك "أنصار الله" في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل؟حسابات دقيقةبداية يقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اليمني بصنعاء، د. علي محمد الزنم: "إن المواقف التي اتخذتها أنصار الله بشأن إيران هي التي أعلنها السيد عبد الملك الحوثي في خطاباته، والتي أعلن بوضوح تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بتدخل صنعاء في الأعمال العسكرية الحالية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن كلا له حساباته في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها اليمن والمنطقة بشكل عام".وأكد البرلماني اليمني: "أن هذه المعركة من أشرس المعارك التي تمر بها المنطقة لأن المعركة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة، الأمر الذي يحتم على كل عروبي وإسلامي أن يقف في هذا الصف".ولفت الزنم إلى أن" ما حدث خلال الأيام الماضية من الحرب الأمريكية الإيرانية يدعونا للتوقف كثيرا، ما حققته إيران هو مبعث فخر لكل مسلم وكل حر في العالم، باعتبار أن إيران تواجه أشرس قوة عسكرية في العالم بعدتها وعتادها، إضافة إلى إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية".جاهزون للمواجهةمن جانبه يقول، العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني من العاصمة صنعاء،" إن تصريحات حكومة عدن، والأمم المتحدة بشأن تحركات صنعاء وتحذيرات من المشاركة في الحرب مع إيران، غير فعالة ولا قيمة لها هذه الأيام".وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "الأمم المتحدة هى من سمحت للبلطجة الأمريكية والإسرائيلية بالإعتداء على إيران دون أي تفويض منها، وقد شاهد العالم أجمع رفض الكثير من الشعوب لتلك الحرب بما فيها الشعب الأمريكي، وحتى في الداخل الإسرائيلي، بالتالي من واجبنا الوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند الطلب وفي الوقت الذي نراه مناسبا".وأشار راشد، إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت في التراجع من خلال تصريحاتها القصيرة بأن الحرب لن تطول، جاء ذلك عقب تكثيف الهجمات الإيرانية الصاروخية والشراك الخداعية على إسرائيل والقواعد الأمريكية والغربية في دول المنطقة".تحقيق الأهدافوأكد راشد، "نحن ندافع عن كرامتنا وأرضنا وهو ما نتفق عليه في الرؤى مع الجمهورية الإسلامية في إيران، الداعمة للقضايا العربية والقضية الفلسطينية، اليوم المشهد واضح جدا، إذا حلت ساعة الصفر سنكون في المقدمة، وفي السابق استطعنا بمفردنا إيقاف الفرقاطات والسفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر إبان حرب غزة، وفرضنا حصارا بحريا على إسرائيل".وشدد الخبير العسكري على أنه "طالما الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تؤدي الدور المطلوب منها في الحرب وتحقق أهدافها وتضرب إسرائيل وكل الأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية التي هى السبب الرئيسي لعربدة إسرائيل في المنطقة، فإننا ننتظر وجاهزين وعلى أهبة الاستعداد، خلاصة القول أن الدول الأجنبية التي تستضيف قواعد أجنبية على أراضيها تدفع أموالا، أما في عالمنا العربي فما يحدث هو العكس".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20260304/بعد-مضيق-هرمز-هل-تتحرك-أنصار-الله-لمساندة-إيران-وتغلق-باب-المندب-1111055078.html

https://sarabic.ae/20260223/اليمن-أنصار-الله-ترفع-جاهزيتها-لمواجهة-تداعيات-أي-ضربة-محتملة-موجهة-لإيران-والرد-عليها-عسكريا--1110658122.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي