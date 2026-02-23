https://sarabic.ae/20260223/اليمن-أنصار-الله-ترفع-جاهزيتها-لمواجهة-تداعيات-أي-ضربة-محتملة-موجهة-لإيران-والرد-عليها-عسكريا--1110658122.html

اليمن.. "أنصار الله" ترفع جاهزيتها لمواجهة تداعيات أي ضربة محتملة موجهة لإيران والرد عليها عسكريا

أكد مصدر بجماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الإثنين، أن الجماعة رفعت بتوجيهات من قيادتها جاهزية قواتها واستنفرت قطاعات عدة في الحكومة التابعة لها، على خلفية...

وأفاد المصدر لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الإثنين، بأن "الجماعة أجرت استعدادات مكثفة لتلقي أي ضربة قد تتعرض لها، بالتزامن مع هجوم محتمل لأمريكا على إيران".وأكد أن "استعدادات "أنصار الله"، شملت الجانبين العسكري والمدني، حيث رفعت الجماعة جاهزية القوات ونشرت معدات وأسلحة للرد، كما وضعت خطط طارئة لمواجهة أي ضربة تتضمن إجراءات صحية وأمنية من خلال استنفار كوادرها للإنقاذ والتعامل مع التطورات على الصعيد الطبي".وأشار المصدر إلى أن "جماعة "أنصار الله" نصبت منصات جديدة من أجل تنفيذ هجمات صاروخية وجوية، مسيرة انتقامية على أي استهداف أمريكي أو إسرائيلي لإيران، كما رفعت حالة التأهب لقواتها في الصنوف والفروع الأخرى لضمان بقاء سيطرة القوات في مناطقها وسرعة انتشارها حال أي مستجد ميداني".وتوقع المصدر بجماعة "أنصار الله" استخدام قوات الحركة في هجماتها الجديدة أسلحة جرى تطويرها مؤخرا من بينها صواريخ باليستية فرط صوتية وبحرية وطائرات مُسيرة لمهاجمة أهداف على الأرض وفي البحر.ولفت إلى إعادة "أنصار الله" تفعيل لجنة طوارئ، وتخصيصها ميزانية تشغيلية لها لمواجهة أي أوضاع طارئة مستقبلا على صعيد الإنقاذ أو الإيواء، من أجل منع تكرار أخطاء سابقة حدثت خلال مواجهة ضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مرافق لها في مدينة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة.يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الوفود لاستئناف جولة جديدة من النقاشات حول البرنامج النووي الإيراني، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها من الفرص الأخيرة لتفادي مواجهة عسكرية مفتوحة.في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "أسطولاً ضخماً" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق إيران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الثامن من فبراير/شباط أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.ويتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مقربة من الخليج، وإرسال حاملة ثانية هي "جيرالد فورد" في طريقها للتمركز قرب المتوسط، إضافة إلى تعزيز أسراب المقاتلات والقاذفات بعيدة المدى ووضعها في حالة تأهب تحسبا لاحتمال توجيه ضربات تستهدف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني ومنصات صواريخ باليستية.

