بزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية
بزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن المفاوضات السابقة بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية، مؤكدا أن بلاده ستواصل مراقبة تحركات واشنطن عن كثب ومستعدة لأي سيناريو محتمل.
2026-02-22T19:53+0000
2026-02-22T19:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "تلتزم إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت المفاوضات الأخيرة عن تبادل مقترحات عملية، وحققت مؤشرات مشجعة. ومع ذلك، نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل".وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".
بزشكيان: المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية

19:53 GMT 22.02.2026
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن المفاوضات السابقة بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن مؤشرات مشجعة ومقترحات عملية، مؤكدا أن بلاده ستواصل مراقبة تحركات واشنطن عن كثب ومستعدة لأي سيناريو محتمل.
وقال بزشكيان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "تلتزم إيران بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقد أسفرت المفاوضات الأخيرة عن تبادل مقترحات عملية، وحققت مؤشرات مشجعة. ومع ذلك، نواصل مراقبة تحركات الولايات المتحدة عن كثب، وقد اتخذنا جميع الاستعدادات اللازمة لأي سيناريو محتمل".
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه من الممكن التوصل في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى اتفاق سريع مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يصافح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي لدى وصوله إلى مسقط، سلطنة عمان، 27 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
البوسعيدي: جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل
18:19 GMT
وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".
وأضاف أنه يمكن التوصل إلى حل بشأن تخصيب اليورانيوم، وتم تبادل المقترحات في هذا الشأن مع الجانب الأميركي، مشددا على أن إيران طورت تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم بنفسها، ولا يمكنها التخلي عنها.
وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".
