البوسعيدي: جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل
أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ستعقد يوم الخميس المقبل في جنيف. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال البوسعيدي في منشور على "إكس"، اليوم الأحد: "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل، مع بذل جهد إيجابي نحو إتمام الاتفاق".وقال عراقجي، في بيان اليوم الأحد: "أرى أنه من الممكن تماما أن نصل في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية إلى اتفاق سريع".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم عسكري أميركي.وبين عراقجي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه : "في حال تعرضنا لهجوم أميركي سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس".وأشار إلى أن إيران في موقع قوي للدفاع عن النفس كما فعلت في الحرب السابقة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية كانت "قادرة على استهداف أهداف داخل إسرائيل، وقد طلبت إسرائيل وقفاً لإطلاق النار دون شروط".
