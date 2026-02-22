https://sarabic.ae/20260222/الرئاسة-الإيرانية-تتلقى-تقارير-عن-المفاوضات-واستعداد-القوات-المسلحة-لمواجهة-أي-تهديد-1110635437.html

الرئاسة الإيرانية تتلقى تقارير عن المفاوضات واستعداد القوات المسلحة لمواجهة أي تهديد

الرئاسة الإيرانية تتلقى تقارير عن المفاوضات واستعداد القوات المسلحة لمواجهة أي تهديد

أفادت الرئاسة الإيرانية بأن وزير الخارجية، عباس عراقجي، قدم تقريرا للحكومة حول سير المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار الدبلوماسية بما يتماشى مع...

ووفقا للرئاسة، فقد قدم وزير الدفاع الإيراني، تقريرًا حول انتشار القوات المعادية عسكريًا، مشددًا على أن القوات المسلحة ترصد كل تحركاتها في المنطقة وخارجها بشكل مستمر، مع التأكيد على جاهزية القوات على جميع المستويات العملياتية لضمان الأمن الوطني.وقال مسؤول أمريكي، في وقت سابق اليوم، إن "الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، في حال تلقت مقترحًا إيرانيًا مفصلًا بشأن الاتفاق"ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله: إنه "من المتوقع إجراء المحادثات إذا أرسلت طهران مقترحها خلال 48 ساعة، ما قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين".وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن المساعي الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإيران من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل احتمال شن هجوم أمريكي – إسرائيلي واسع".وأضافوا أن "الرئيس ترامب قد يغير مساره ويأمر بضربة ضد إيران، إلا أن عددًا من مستشاريه ينصحونه حاليًا بالتريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".وكان مسؤول إيراني كبير صرح، في وقت سابق اليوم، بأن طهران وواشنطن لا تتفقان على نطاق وآلية رفع العقوبات، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن إيران يمكن أن تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتخفيف درجة نقائه، والانضمام لتحالف إقليمي، كجزء من حل وسط محتمل.وأشار إلى ضرورة الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا على التمسك بسيطرة طهران على مواردها النفطية والمعدنية وعدم تسليمها لأمريكا.كما لفت المسؤول إلى أن الشركات الأمريكية يمكن أن تشارك دائما كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية، في إشارة إلى إمكانية التعاون الاقتصادي ضمن حدود السيادة الوطنية.وذكر أن المحادثات مع أمريكا ستكون غير مباشرة، مع احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت يفتح الطريق لتخفيف التوترات بين الجانبين.كما أعلن المسؤول الإيراني الكبير، عن عقد محادثات غير مباشرة مع أمريكا، في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل، مضيفا أنه "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت".وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

