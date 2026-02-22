https://sarabic.ae/20260222/مسؤول-أمريكي-جولة-محادثات-محتملة-في-جنيف-وتحذيرات-من-فرصة-أخيرة-لإيران-1110626201.html

مسؤول أمريكي: جولة محادثات محتملة في جنيف وتحذيرات من فرصة أخيرة لإيران

مسؤول أمريكي: جولة محادثات محتملة في جنيف وتحذيرات من فرصة أخيرة لإيران

سبوتنيك عربي

قال مسؤول أمريكي، إن "الولايات المتحدة مستعدة لعقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران يوم الجمعة في جنيف، في حال تلقت مقترحًا إيرانيًا مفصلًا بشأن الاتفاق" 22.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-22T14:51+0000

2026-02-22T14:51+0000

2026-02-22T14:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg

ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله: إنه "من المتوقع إجراء المحادثات إذا أرسلت طهران مقترحها خلال 48 ساعة، ما قد يمهد لاستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين".وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن المساعي الحالية قد تمثل فرصة أخيرة لإيران من قبل الرئيس دونالد ترامب قبل احتمال شن هجوم أمريكي – إسرائيلي واسع".وأضافوا أن "الرئيس ترامب قد يغير مساره ويأمر بضربة ضد إيران، إلا أن عددًا من مستشاريه ينصحونه حاليًا بالتريث وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".وكان مسؤول إيراني كبير صرح، في وقت سابق اليوم، بأن طهران وواشنطن لا تتفقان على نطاق وآلية رفع العقوبات، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وأضاف المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن إيران يمكن أن تنظر بجدية في مزيج من تصدير جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وتخفيف درجة نقائه، والانضمام لتحالف إقليمي، كجزء من حل وسط محتمل.وأشار إلى ضرورة الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا على التمسك بسيطرة طهران على مواردها النفطية والمعدنية وعدم تسليمها لأمريكا.كما لفت المسؤول إلى أن الشركات الأمريكية يمكن أن تشارك دائما كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية، في إشارة إلى إمكانية التعاون الاقتصادي ضمن حدود السيادة الوطنية.وذكر أن المحادثات مع أمريكا ستكون غير مباشرة، مع احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت يفتح الطريق لتخفيف التوترات بين الجانبين.كما أعلن المسؤول الإيراني الكبير، عن عقد محادثات غير مباشرة مع أمريكا، في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل، مضيفا أنه "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مؤقت".وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

https://sarabic.ae/20260222/إيران-توضح-حقيقة-تعليق-حركة-السفن-إلى-موانئها-1110620425.html

https://sarabic.ae/20260222/ويتكوف-ترامب-يتساءل-عن-سبب-عدم-استسلام-إيران-تحت-الضغط-الأمريكي-1110615694.html

https://sarabic.ae/20260221/إيران-تجري-اختبارا-لصاروخ-دفاع-جوي-بعيد-المدى-يطلق-من-البحر-فيديو-1110599673.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم