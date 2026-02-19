https://sarabic.ae/20260219/ترامب-يوجه-تحذيرا-أخيرا-إلى-إيران-1110553381.html
ترامب يوجه تحذيرا أخيرا إلى إيران
ترامب يوجه تحذيرا أخيرا إلى إيران
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T20:46+0000
2026-02-19T20:46+0000
2026-02-19T20:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.وعقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/ شباط 2026، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر، كما تم عقد جولة أخرى من المباحثات في جنيف.وبينما تصر واشنطن على ضرورة تخلي إيران عن برامجها النووية والصاروخية، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
https://sarabic.ae/20260219/غروسي-هناك-احتمال-لبدء-حوار-حقيقي-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1110527126.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب يوجه تحذيرا أخيرا إلى إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.
ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.
كما لم يحدد الرئيس الأمريكي
ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ترامب: "سنبرم اتفاقا، أو سنحصل على اتفاق بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى تمسك إدارته بالمضي قدما في هذا المسار.
وعقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/ شباط 2026، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر، كما تم عقد جولة أخرى من المباحثات في جنيف.
وبينما تصر واشنطن على ضرورة تخلي إيران
عن برامجها النووية والصاروخية، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.