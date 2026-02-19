https://sarabic.ae/20260219/إدارة-الطيران-الأمريكية-إيران-تصدر-إشعارا-بشأن-عمليات-إطلاق-صواريخ-مخطط-لها-1110516872.html

إدارة الطيران الأمريكية: إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن "إيران أصدرت إخطارًا جديدًا للملاحة الجوية، يفيد بعزمها تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوبي البلاد، اليوم... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T07:09+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

ويأتي هذا الإخطار، بعد أيام من إجراء طهران مناورات بحرية في مضيق هرمز، فيما من المقرر أن تشارك إيران اليوم في تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا.ويصدر الإشعار في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي دفعت بسفن حربية إلى مناطق قريبة من السواحل الإيرانية. ويُعد نظام إشعارات الملاحة الجوية وسيلة أساسية لإبلاغ الطيارين وأطقم الطائرات ومستخدمي المجال الجوي بتنبيهات السلامة المهمة والحساسة.وأكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجيش الأمريكي يؤكد جاهزيته لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت، وقد يكون يوم السبت (المقبل)، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد".ووفقًا لمصادر مطّلعة على المناقشات، فإنه "ونظرًا لحساسية المسائل الوطنية، فإن ترمب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة من عدمه، مؤكدين أن المشاورات ما تزال متواصلة ومفتوحة على احتمالات عدة"، ووُصفت المحادثات بأنها "متغيرة ومستمرة، حيث يدرس البيت الأبيض مخاطر التصعيد والعواقب السياسية والعسكرية لضبط النفس".وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، ونقلًا عن أحد المصادر، فإن "نقل الأصول والأفراد قبل أي نشاط عسكري أمريكي محتمل، هو إجراء معتاد لدى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، ولا يشير بالضرورة إلى أن هجومًا وشيكًا على إيران قد يحدث".ويطالب الرئيس الأمريكي، إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذّر من أنه "في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجومًا أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي". وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عُمان. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، عن نشر قوات إضافية هناك.وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ البالستية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026"، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتخامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"

