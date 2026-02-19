عربي
إدارة الطيران الأمريكية: إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها
إدارة الطيران الأمريكية: إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها
إدارة الطيران الأمريكية: إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن "إيران أصدرت إخطارًا جديدًا للملاحة الجوية، يفيد بعزمها تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوبي البلاد، اليوم... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T07:09+0000
2026-02-19T07:09+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
ويأتي هذا الإخطار، بعد أيام من إجراء طهران مناورات بحرية في مضيق هرمز، فيما من المقرر أن تشارك إيران اليوم في تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا.ويصدر الإشعار في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي دفعت بسفن حربية إلى مناطق قريبة من السواحل الإيرانية. ويُعد نظام إشعارات الملاحة الجوية وسيلة أساسية لإبلاغ الطيارين وأطقم الطائرات ومستخدمي المجال الجوي بتنبيهات السلامة المهمة والحساسة.وأكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجيش الأمريكي يؤكد جاهزيته لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت، وقد يكون يوم السبت (المقبل)، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد".ووفقًا لمصادر مطّلعة على المناقشات، فإنه "ونظرًا لحساسية المسائل الوطنية، فإن ترمب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة من عدمه، مؤكدين أن المشاورات ما تزال متواصلة ومفتوحة على احتمالات عدة"، ووُصفت المحادثات بأنها "متغيرة ومستمرة، حيث يدرس البيت الأبيض مخاطر التصعيد والعواقب السياسية والعسكرية لضبط النفس".وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، ونقلًا عن أحد المصادر، فإن "نقل الأصول والأفراد قبل أي نشاط عسكري أمريكي محتمل، هو إجراء معتاد لدى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، ولا يشير بالضرورة إلى أن هجومًا وشيكًا على إيران قد يحدث".ويطالب الرئيس الأمريكي، إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذّر من أنه "في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجومًا أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي". وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عُمان. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، عن نشر قوات إضافية هناك.وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ البالستية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026"، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضاتخامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-الجيش-الأمريكي-يعلن-جاهزيته-لشن-حرب-على-إيران-1110515458.html
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-ترامب-يجتمع-مع-كبار-مستشاريه-بشأن-إيران-1110514661.html
https://sarabic.ae/20260218/إعلام-إسرائيلي-الجيش-تلقى-تعليمات-للاستعداد-للحرب-مع-إيران-1110510429.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إدارة الطيران الأمريكية: إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها

07:09 GMT 19.02.2026
© AP Photoإطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن "إيران أصدرت إخطارًا جديدًا للملاحة الجوية، يفيد بعزمها تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوبي البلاد، اليوم الخميس".
ويأتي هذا الإخطار، بعد أيام من إجراء طهران مناورات بحرية في مضيق هرمز، فيما من المقرر أن تشارك إيران اليوم في تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا.
ويصدر الإشعار في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي دفعت بسفن حربية إلى مناطق قريبة من السواحل الإيرانية.
ويُعد نظام إشعارات الملاحة الجوية وسيلة أساسية لإبلاغ الطيارين وأطقم الطائرات ومستخدمي المجال الجوي بتنبيهات السلامة المهمة والحساسة.
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لشن حرب على إيران
06:06 GMT
وأكدت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، أن "الجيش الأمريكي يؤكد جاهزيته لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت، وقد يكون يوم السبت (المقبل)، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارًا بعد".
وقال تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب، أن الجيش مستعد لشن ضربات محتملة على إيران، في أقرب وقت يوم السبت (المقبل)، لكن من المرجح أن يمتد الجدول الزمني لأي إجراء إلى ما بعد نهاية هذا الأسبوع".
ووفقًا لمصادر مطّلعة على المناقشات، فإنه "ونظرًا لحساسية المسائل الوطنية، فإن ترمب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن توجيه ضربة من عدمه، مؤكدين أن المشاورات ما تزال متواصلة ومفتوحة على احتمالات عدة"، ووُصفت المحادثات بأنها "متغيرة ومستمرة، حيث يدرس البيت الأبيض مخاطر التصعيد والعواقب السياسية والعسكرية لضبط النفس".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: ترامب يجتمع مع كبار مستشاريه بشأن إيران
04:46 GMT
وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، ونقلًا عن أحد المصادر، فإن "نقل الأصول والأفراد قبل أي نشاط عسكري أمريكي محتمل، هو إجراء معتاد لدى البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، ولا يشير بالضرورة إلى أن هجومًا وشيكًا على إيران قد يحدث".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه "إذا رفضت إيران إبرام اتفاق، فإن واشنطن ستنتقل إلى مرحلة ثانية من الإجراءات، والتي ستكون صعبة للغاية بالنسبة على طهران".

ويطالب الرئيس الأمريكي، إيران بإبرام اتفاق يحظر عليها امتلاك أسلحة نووية. وحذّر من أنه "في حال عدم إبرام الاتفاق، ستواجه الجمهورية الإسلامية هجومًا أشدّ وطأة بكثير من هجوم الصيف الماضي". وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية إلى خليج عُمان. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، عن نشر قوات إضافية هناك.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد للحرب مع إيران
أمس, 22:29 GMT
وبحسب التقارير الإعلامية، تتوقع واشنطن أن تتخذ طهران خطوات إضافية للحد من مشروعها النووي، بما في ذلك وقف كامل لتخصيب اليورانيوم والحد من إنتاج الصواريخ البالستية.

واختتمت، الثلاثاء 17 فبراير/ شباط الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثّفة.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، "استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026"، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
إعلام: ترامب أبلغ نتنياهو دعمه لشن ضربات إسرائيلية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"
