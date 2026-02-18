https://sarabic.ae/20260218/إعلام-إسرائيلي-الجيش-تلقى-تعليمات-للاستعداد-للحرب-مع-إيران-1110510429.html

إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد للحرب مع إيران

إعلام إسرائيلي: الجيش تلقى تعليمات للاستعداد للحرب مع إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي وُضع في حالة تأهب قتالي مرتفع على خلفية ضربات أمريكية محتملة ضد إيران. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T22:29+0000

2026-02-18T22:29+0000

2026-02-18T22:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110426413_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2bf5d88e9640e7320655c8c8f74d2737.jpg

وجاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم توجيه تعليمات إلى أجهزة الطوارئ وقيادة الجبهة الداخلية — وهي هيئة عسكرية مسؤولة عن الدفاع المدني — للاستعداد للحرب".وبحسب الصحيفة، فإن هذه الإجراءات ترتبط بضربة أمريكية مفترضة ضد إيران، يُتوقع أن تشارك فيها أيضًا قوات إسرائيلية.وأوضح التقرير أن المشاركين في المشاورات الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انطلقوا من فرضية أن طهران قد توجه ضربة إلى إسرائيل حتى في حال عدم مشاركتها في العملية التي تقودها واشنطن.وفي وقت سابق، أفاد موقع "إكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مستشار لم يُكشف عن اسمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة قد تبدأ أعمالًا عسكرية ضد إيران "في وقت أقرب وعلى نطاق أوسع" مما يعتقده كثيرون. ووفقًا لمصادر الموقع، يُرجح أن تكون العملية العسكرية مشتركة مع إسرائيل.وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف، شهدت تقدمًا ملموسًا مقارنة بالجولة الأولى.وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن:وأوضح عراقجي أن "هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية"، لكنه أكد أن "بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة"، كما أكد أن الطرفين سيعدّان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين، ووصف أجواء الحوار بـ"البنّاءة"، مشيرًا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".واختتمت، الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المفاوضات مع إيران، التي عقدت في جنيف.وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المفاوضات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المفاوضات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".وعقدت الجولة السابقة من المفاوضات، في السادس من فبراير/ شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام أشهرا عدة في مفاوضات الجانبين نتج عنها دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/ حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده "تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260218/إعلام-إسرائيلي-احتمالات-الهجوم-على-إيران-باتت-أقرب-مما-مضى-1110503584.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران