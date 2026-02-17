عربي
وزير الخارجية الايراني يعلن إجراء مباحثات "أكثر جدية" من الجولة السابقة
وزير الخارجية الايراني يعلن إجراء مباحثات "أكثر جدية" من الجولة السابقة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف شهدت تقدماً ملموساً مقارنة بالجولة الأولى. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T14:24+0000
2026-02-17T14:24+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن المناقشات كانت جادة وسادت أجواء إيجابية، مع طرح العديد من الأفكار ومناقشتها بعمق.وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستشكل أساساً للعمل نحو اتفاق محتمل، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأوضح أن هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية، لكنه أكد أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة. ووصف عراقجي أجواء الحوار بـ"البناءة"، مشيرا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".واختتمت منذ قليل، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، اليوم الثلاثاء في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المشاورات الدبلوماسية المكثفة.وأشار موفد وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" من موقع الحدث، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إسماعيل بقائي" أكد نهاية الجولية الثانية من المفاوضات؛ قائلا : لقد انتهت هذه الجولة. وأفاد التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في مقر القنصلية العمانية في جنيف، على أن يقتصر جدول الأعمال على الملف النووي ورفع العقوبات".ووفقًا للتقرير الإيراني، تسلمت طهران رسالة من الجانب الأمريكي تفيد بأن محادثات هذه الجولة ستكون محصورة في مناقشة البرنامج النووي، دون التطرق إلى ملفات أخرى.وأكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن أي محاولة لإثارة قضايا إقليمية أو تتعلق ببرنامجها الصاروخي خلال المفاوضات ستؤدي إلى وقف العملية الدبلوماسية، وفقا للتلفزيون.كما أشارت التقارير إلى أن الوفد الإيراني في هذه المرحلة يضم خبراء فنيين وقانونيين واقتصاديين، في خطوة تعكس الطابع التخصصي للمباحثات المرتقبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التقنية للعقوبات وآليات رفعها. وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، والتي ستعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء. وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المحادثات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المحادثات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الايراني يعلن إجراء مباحثات "أكثر جدية" من الجولة السابقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع الوفد الأمريكي في السفارة العمانية بجنيف شهدت تقدماً ملموساً مقارنة بالجولة الأولى.
وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن المناقشات كانت جادة وسادت أجواء إيجابية، مع طرح العديد من الأفكار ومناقشتها بعمق.
وأشار إلى أن الطرفين توصلا إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستشكل أساساً للعمل نحو اتفاق محتمل، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأوضح أن هناك تفاهما على المبادئ الرئيسية، لكنه أكد أن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والمتابعة.

وأكد أن الطرفين سيعدان نسختين من وثيقة الاتفاق المحتملة لتبادلها ومراجعتها بين الجانبين.

ووصف عراقجي أجواء الحوار بـ"البناءة"، مشيرا إلى "جدية النقاش ومتانة الطرح خلال المباحثات".
‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
09:48 GMT
واختتمت منذ قليل، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، اليوم الثلاثاء في جنيف، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من المشاورات الدبلوماسية المكثفة.
وأشار موفد وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" من موقع الحدث، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إسماعيل بقائي" أكد نهاية الجولية الثانية من المفاوضات؛ قائلا : لقد انتهت هذه الجولة.
وأفاد التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في مقر القنصلية العمانية في جنيف، على أن يقتصر جدول الأعمال على الملف النووي ورفع العقوبات".
ووفقًا للتقرير الإيراني، تسلمت طهران رسالة من الجانب الأمريكي تفيد بأن محادثات هذه الجولة ستكون محصورة في مناقشة البرنامج النووي، دون التطرق إلى ملفات أخرى.
وأكدت إيران تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددة على أن أي محاولة لإثارة قضايا إقليمية أو تتعلق ببرنامجها الصاروخي خلال المفاوضات ستؤدي إلى وقف العملية الدبلوماسية، وفقا للتلفزيون.
كما أشارت التقارير إلى أن الوفد الإيراني في هذه المرحلة يضم خبراء فنيين وقانونيين واقتصاديين، في خطوة تعكس الطابع التخصصي للمباحثات المرتقبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب التقنية للعقوبات وآليات رفعها.
باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل
13:09 GMT
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، والتي ستعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: "سأشارك في تلك المحادثات (مع إيران) بشكل غير مباشر"، مضيفًا أن المحادثات "ستكون مهمة للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".
وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط الجاري، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.
