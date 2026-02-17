https://sarabic.ae/20260217/باحث-في-الشأن-الإيراني-إيران-تفاوض-وهي-على-دراية-بما-تريد-أمريكا-بشكل-كامل-1110456406.html

باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل

باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الأستاذ مرتضى سماوي، إلى المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المرتقبة في سلطنة عمان، قائلا: إن... 17.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-17T13:09+0000

2026-02-17T13:09+0000

2026-02-17T13:09+0000

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

روسيا

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101249769_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2c142ad4488ec167d2766e040b121b2.jpg

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سماوي إلى أن "عراقجي يأتي بمبادرة مغرية للجانب الأمريكي"، قائلا: "هناك أنباء عن إغراءات بالموضوع الاقتصادي في قطاع الطاقة والمعادن وحتى في شراء الطائرات التي حدثت بعد الاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "الجانب الإيراني يدرك أن العروض والفرص الاستثمارية للولايات المتحدة مغرية للرئيس الأمريكي وويتكوف، كونهما يريدان الحصول على امتيازات اقتصادية".ورأى أنه "في حال أصر ترامب على صفر تخصيب لليورانيوم لن يكون هناك أي اتفاق نووي"، معتبرا أن "إيران لا يمكن أن تقدم أكثر مما قدمت في الاتفاق النووي، إلا بعض التغييرات التقنية من ناحية نسب التخصيب أو عدد المفاعلات النووية وأمور أخرى كثيرة يمكن النقاش فيها".وفي ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، أكد سماوي أن "إيران لا يمكن أن تفاوض على نقطة القوة التي تمتلكها، ومن الطبيعي أن يضغط الجانب الإسرائيلي وهو يتعامل مع إيران على أنها مهزومة بسبب الضربة القاسية التي تم توجيهها لحلفائها في المنطقة، ولكن إيران في موقف قوي حاليا بعد حرب الاثني عشر يوما"، معتبرا أن "أي عمل عسكري تريد أن تقوم به إسرائيل يحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل متواجدة بشكل غير مباشر في المفاوضات كأداة ضغط على الجانب الأمريكي".إغلاق مضيق هرمز بأمر من الحرس الثوري الإيراني... ماذا حدث؟

https://sarabic.ae/20260217/إيران-توافق-على-زيارة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لمنشآتها-النووية-1110450909.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, روسيا, إيران