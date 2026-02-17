باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل
باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل
سبوتنيك عربي
باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل

13:09 GMT 17.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayصور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت
صور لوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
حصري
تطرق الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الأستاذ مرتضى سماوي، إلى المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المرتقبة في سلطنة عمان، قائلا: إن "إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سماوي إلى أن "عراقجي يأتي بمبادرة مغرية للجانب الأمريكي"، قائلا: "هناك أنباء عن إغراءات بالموضوع الاقتصادي في قطاع الطاقة والمعادن وحتى في شراء الطائرات التي حدثت بعد الاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "الجانب الإيراني يدرك أن العروض والفرص الاستثمارية للولايات المتحدة مغرية للرئيس الأمريكي وويتكوف، كونهما يريدان الحصول على امتيازات اقتصادية".

وأكد سماوي أن "إيران واثقة من نفسها في هذه المفاوضات لأنها جاهزة لإزالة المخاوف بشأن امتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن "البديل لهذه المفاوضات هو الخيار العسكري والتي تعد كلفته عالية ليس فقط على أطراف الصراع بل على المنطقة أجمع"، مضيفا: "نحن الآن لا زلنا في مرحلة جس النبض من الفريقين خصوصا من الجانب الأمريكي"، مشددا على أن "ما تقدمه إيران هي أن تضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، ومقابل هذه العروض الاقتصادية، تريد أن تربط المصالح الأمريكية بالمصالح الإيرانية، وأن تبين جديتها في الوصول إلى نتيجة في هذه المفاوضات".

ورأى أنه "في حال أصر ترامب على صفر تخصيب لليورانيوم لن يكون هناك أي اتفاق نووي"، معتبرا أن "إيران لا يمكن أن تقدم أكثر مما قدمت في الاتفاق النووي، إلا بعض التغييرات التقنية من ناحية نسب التخصيب أو عدد المفاعلات النووية وأمور أخرى كثيرة يمكن النقاش فيها".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
‌‏إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية
09:48 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "الوقت ما زال مبكرا لاستنتاج إلى أي مدى هذه المفاوضات جدية وستصل إلى نتيجة"، مشددا على "تأكيد الجانب الإيراني أن المفاوضات نووية فقط ولن تبحث ملفات أخرى"، لافتا إلى أن "من يقوم بشراء الوقت في هذه المفاوضات والمماطلة هي الولايات المتحدة لأنها غير واثقة من أنها تريد الوصول إلى اتفاق، وهي تقوم بتقوية تواجدها في المنطقة".
وفي ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، أكد سماوي أن "إيران لا يمكن أن تفاوض على نقطة القوة التي تمتلكها، ومن الطبيعي أن يضغط الجانب الإسرائيلي وهو يتعامل مع إيران على أنها مهزومة بسبب الضربة القاسية التي تم توجيهها لحلفائها في المنطقة، ولكن إيران في موقف قوي حاليا بعد حرب الاثني عشر يوما"، معتبرا أن "أي عمل عسكري تريد أن تقوم به إسرائيل يحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل متواجدة بشكل غير مباشر في المفاوضات كأداة ضغط على الجانب الأمريكي".
إغلاق مضيق هرمز بأمر من الحرس الثوري الإيراني... ماذا حدث؟
