باحث في الشأن الإيراني: إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل
تطرق الباحث في الشأن الإيراني من بيروت، الأستاذ مرتضى سماوي، إلى المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المرتقبة في سلطنة عمان، قائلا: إن "إيران تفاوض وهي على دراية بما تريد أمريكا بشكل كامل".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت سماوي إلى أن "عراقجي يأتي بمبادرة مغرية للجانب الأمريكي"، قائلا: "هناك أنباء عن إغراءات بالموضوع الاقتصادي في قطاع الطاقة والمعادن وحتى في شراء الطائرات التي حدثت بعد الاتفاق النووي"، لافتا إلى أن "الجانب الإيراني يدرك أن العروض والفرص الاستثمارية للولايات المتحدة مغرية للرئيس الأمريكي وويتكوف، كونهما يريدان الحصول على امتيازات اقتصادية".
وأكد سماوي أن "إيران واثقة من نفسها في هذه المفاوضات لأنها جاهزة لإزالة المخاوف بشأن امتلاك سلاح نووي"، معتبرا أن "البديل لهذه المفاوضات هو الخيار العسكري والتي تعد كلفته عالية ليس فقط على أطراف الصراع بل على المنطقة أجمع"، مضيفا: "نحن الآن لا زلنا في مرحلة جس النبض من الفريقين خصوصا من الجانب الأمريكي"، مشددا على أن "ما تقدمه إيران هي أن تضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، ومقابل هذه العروض الاقتصادية، تريد أن تربط المصالح الأمريكية بالمصالح الإيرانية، وأن تبين جديتها في الوصول إلى نتيجة في هذه المفاوضات".
ورأى أنه "في حال أصر ترامب على صفر تخصيب لليورانيوم لن يكون هناك أي اتفاق نووي"، معتبرا أن "إيران لا يمكن أن تقدم أكثر مما قدمت في الاتفاق النووي، إلا بعض التغييرات التقنية من ناحية نسب التخصيب أو عدد المفاعلات النووية وأمور أخرى كثيرة يمكن النقاش فيها".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "الوقت ما زال مبكرا لاستنتاج إلى أي مدى هذه المفاوضات جدية وستصل إلى نتيجة"، مشددا على "تأكيد الجانب الإيراني أن المفاوضات نووية فقط ولن تبحث ملفات أخرى"، لافتا إلى أن "من يقوم بشراء الوقت في هذه المفاوضات والمماطلة هي الولايات المتحدة لأنها غير واثقة من أنها تريد الوصول إلى اتفاق، وهي تقوم بتقوية تواجدها في المنطقة".
وفي ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، أكد سماوي أن "إيران لا يمكن أن تفاوض على نقطة القوة التي تمتلكها، ومن الطبيعي أن يضغط الجانب الإسرائيلي وهو يتعامل مع إيران على أنها مهزومة بسبب الضربة القاسية التي تم توجيهها لحلفائها في المنطقة، ولكن إيران في موقف قوي حاليا بعد حرب الاثني عشر يوما"، معتبرا أن "أي عمل عسكري تريد أن تقوم به إسرائيل يحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل متواجدة بشكل غير مباشر في المفاوضات كأداة ضغط على الجانب الأمريكي".