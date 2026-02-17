https://sarabic.ae/20260217/خامنئي-ردا-على-ترامب-أقوى-جيش-في-العالم-قد-يتعرض-لـضربة-قاصمة-1110451637.html

خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"

خامنئي ردا على ترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لـ"ضربة قاصمة"

سبوتنيك عربي

رد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرسال حاملة طائرات باتجاه إيران، مؤكدًا أن الجيش الإيراني قادر على... 17.02.2026

وقال خامنئي في تصريحات له، إن "رئيس الولايات المتحدة يكرر القول إن جيشنا هو أقوى جيش في العالم، لكن نقول له إن أقوى جيش قد يتلقى أحيانا صفعة تجعله عاجزا عن النهوض".وأضاف: "رئيس الولايات المتحدة يواصل أيضا القول إنهم أرسلوا حاملة طائرات باتجاه إيران. صحيح، حاملة الطائرات أداة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراق هذه الحاملة في أعماق البحر".واختتم المرشد الإيراني تحذيره بالتـاكيد أن "الأسلحة الإيرانية قادرة على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية"، متابعا: "أمريكا اعترفت أنّها فشلت خلال عقود في إخضاع إيران وأقول لرئيسهم اليوم أنت أيضاً لن تستطيع أن تخضع إيران".وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأنه سيشارك بشكل غير مباشر في المحادثات مع إيران، والتي ستعقد في جنيف، اليوم الثلاثاء.وأفاد التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن "الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في مقر القنصلية العمانية في جنيف، على أن يقتصر جدول الأعمال على الملف النووي ورفع العقوبات".ووفقًا للتقرير الإيراني، تسلّمت طهران رسالة من الجانب الأمريكي تفيد بأن محادثات هذه الجولة ستكون محصورة في مناقشة البرنامج النووي، دون التطرق إلى ملفات أخرى.وعقدت الجولة السابقة من المحادثات، في السادس من فبراير/شباط، بوساطة عمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في يونيو/حزيران 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.ومع ذلك، شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.

