ترامب: تغيير النظام في إيران قد يكون "الأفضل" وحاملة طائرات أمريكية ثانية في الطريق

ترامب: تغيير النظام في إيران قد يكون "الأفضل" وحاملة طائرات أمريكية ثانية في الطريق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن "تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو"، معلنًا أن المجموعة الثانية من حاملات...

وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا".كما أعلن الرئيس الأمريكي أن المجموعة الثانية من حاملات الطائرات الأمريكية ستتجه قريبًا إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "لدينا قوة هائلة (عسكرية) في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".وأشار الزعيم الأمريكي أيضًا إلى أن إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم بالكامل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وأضاف ترامب يوم الجمعة أن المجموعة الثانية من حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في طريقها إلى المنطقة، ضرورية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وفي الوقت نفسه، شدد على أنه يأمل في نجاح المفاوضات، لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم "سيئًا جدًا" بالنسبة للبلاد.وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقًا أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وسفنها المرافقة، المتمركزة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط.وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

