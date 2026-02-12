عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يحذر إيران بتداعيات "مؤلمة جدا" في حال فشل الاتفاق النووي
وقال ترامب رداً على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".وأضاف: "سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمراً مؤلمًا جدًا بالنسبة إلى إيران".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
ترامب يحذر إيران بتداعيات "مؤلمة جدا" في حال فشل الاتفاق النووي

22:40 GMT 12.02.2026
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الخميس، بتداعيات "مؤلمة جدًا" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربًا عن أمله في الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل.
وقال ترامب رداً على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".
وأضاف: "سيكون عدم التوصل إلى اتفاق أمراً مؤلمًا جدًا بالنسبة إلى إيران".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
