ترامب: إذا فشلت إيران في التوصل لاتفاق فستنتقل أمريكا إلى مرحلة "صعبة للغاية"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه سيضطر إلى بدء "المرحلة الثانية"، إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع بلاده، وهو "ما سيكون صعبا على... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "سأتفاوض معهم ما شئت، وسنرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق معهم، وإذا لم نتمكن من ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى المرحلة الثانية، ستكون المرحلة الثانية صعبة للغاية عليهم، وأنا لا أسعى إلى ذلك".ومضى الرئيس الأمريكي في تصريحاته، أنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل"، مؤكدا "ضرورة إنجازه سريعا".يأتي هذا بعد أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الإيرانيين قد يُجبرون على قبول "اتفاق جيد".وأضاف قبل صعوده على متن طائرة عائدا إلى إسرائيل بعد لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء: "اختتمتُ للتو زيارة قصيرة ولكنها مهمة إلى واشنطن، تحدثتُ خلالها مع صديقنا العزيز، الرئيس ترامب، تربطنا علاقة وثيقة وصادقة وشفافة".وأشار نتنياهو إلى أن "المحادثات ركزت على إيران، لكنها تناولت أيضا قضايا أخرى".وتابع: "يعتقد الرئيس أن الإيرانيين يدركون جيدا مع من يتعاملون، أعتقد أن الشروط التي يضعها، إلى جانب إدراكهم لخطئهم في المرة السابقة بعدم التوصل إلى اتفاق، قد تدفعهم إلى قبول شروط تُتيح التوصل إلى اتفاق جيد".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لم يتم التوصل إلى قرارات نهائية بشأن إيران خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران سوف تستمر.وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال": "لقد أنهيت للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من ممثليه. كان اجتماعًا جيدًا للغاية، والعلاقة المتميزة بين بلدينا مستمرة. ولم يتم التوصل إلى أي قرارات نهائية، باستثناء أنني شددت على ضرورة استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إبرام اتفاق أم لا".وأشار إلى أن إيران كانت قد فضلت في السابق عدم إبرام اتفاق، ما أعقبه تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل"، معتبرًا أن ذلك "لم يكن في صالحهم". وأعرب عن أمله في أن تكون طهران هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية".كما لفت إلى أن المحادثات تناولت "التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة عمومًا، معتبرًا أن "السلام يسود الشرق الأوسط".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم