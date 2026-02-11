https://sarabic.ae/20260211/ترامب-أكدت-خلال-اجتماعي-مع-نتنياهو-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-1110270220.html
ترامب: أكدت خلال اجتماعي مع نتنياهو على مواصلة المفاوضات مع إيران
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتم التوصل إلى قرارات نهائية بشأن إيران خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوK اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إيران سوف تستمر.
وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة تروث سوشيال": "لقد أنهيت للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من ممثليه. كان اجتماعًا جيدًا للغاية، والعلاقة المتميزة بين بلدينا مستمرة. ولم يتم التوصل إلى أي قرارات نهائية، باستثناء أنني شددت على ضرورة استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إبرام اتفاق أم لا".
وأضاف أنه أبلغ نتنياهو بأن التوصل إلى اتفاق سيكون "الخيار المفضل"، أما في حال تعذره "فسنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وأشار إلى أن إيران كانت قد فضلت في السابق عدم إبرام اتفاق، ما أعقبه تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل"، معتبرًا أن ذلك "لم يكن في صالحهم". وأعرب عن أمله في أن تكون طهران هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية".
كما لفت إلى أن المحادثات تناولت "التقدم الهائل" المحرز في غزة والمنطقة عمومًا، معتبرًا أن "السلام يسود الشرق الأوسط".
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجانيK بأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأميركية حول الملف النووي الإيراني لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في مواصلة المفاوضات.
وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "لم يتحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، والطرفان يرغبان في استمرارها".
وأضاف: "لم تكن لدينا أي رسائل مكتوبة إلى الأميركيين، لكن الأصدقاء في عُمان أجروا بعض الاتصالات وطرحوا علينا بعض الأمور.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.