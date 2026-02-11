https://sarabic.ae/20260211/لاريجاني-طهران-وواشنطن-يرغبان-بمواصلة-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-1110268476.html
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأميركية حول الملف النووي الإيراني لم يتحدد بعد،... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T19:21+0000
2026-02-11T19:21+0000
2026-02-11T19:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg
وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "لم يتحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، والطرفان يرغبان في استمرارها".وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.
https://sarabic.ae/20260211/عراقجي-إيران-تعتبر-روسيا-صديقا-وشريكا-استراتيجيا-1110240933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_128:0:2503:1781_1920x0_80_0_0_f85fffee4f1ca28b610e70ef683fe004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأميركية حول الملف النووي الإيراني لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في مواصلة المفاوضات.
وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "لم يتحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، والطرفان يرغبان في استمرارها".
وأضاف: "لم تكن لدينا أي رسائل مكتوبة إلى الأميركيين، لكن الأصدقاء في عُمان أجروا بعض الاتصالات وطرحوا علينا بعض الأمور.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.
وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".
كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران
والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.