عربي
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
لاريجاني: طهران وواشنطن يرغبان بمواصلة الجولة المقبلة من المفاوضات
19:21 GMT 11.02.2026
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
© AP Photo
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية الأميركية حول الملف النووي الإيراني لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في مواصلة المفاوضات.
وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "لم يتحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، والطرفان يرغبان في استمرارها".

وأضاف: "لم تكن لدينا أي رسائل مكتوبة إلى الأميركيين، لكن الأصدقاء في عُمان أجروا بعض الاتصالات وطرحوا علينا بعض الأمور.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ضرورة اتباع مسار مختلف في التعامل مع طهران غير استخدام الخيارات العسكرية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
08:32 GMT
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تخلت عن فكرة اللجوء إلى سيناريو عسكري ضد إيران.
وتابع: "طهران لم تتلق أي مقترحات ملموسة من الجانب الأمريكي خلال المحادثات التي جرت في سلطنة عمان".
كما لاريجاني إسرائيل بمحاولة عرقلة مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أنها تسعى عمدا إلى تقويض أي تقدم دبلوماسي وخلق ذرائع تدفع نحو التصعيد والحرب.
