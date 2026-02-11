https://sarabic.ae/20260211/عراقجي-إيران-تعتبر-روسيا-صديقا-وشريكا-استراتيجيا-1110240933.html
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T08:32+0000
2026-02-11T08:32+0000
2026-02-11T08:32+0000
روسيا
العالم
الصين
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg
وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".وأضاف: "لقد خضعت بلادنا لعقوبات أمريكية لأكثر من 45 عامًا، لكننا نجونا ونمضي قدما".وأكد في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فإن طهران سترد بهجمات على المنشآت الأمريكية، وأشار الوزير إلى أنه يفضل الدبلوماسية، لكن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن إيران كانت تتشاور مع روسيا والصين قبل المفاوضات مع الولايات المتحدة.وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بأنها "بداية جيدة".ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"بيزشكيان: مستعدون لكل أشكال التحقق والتدقيق للتأكد من عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي
https://sarabic.ae/20260210/عراقجي-إيران-تستمد-نفوذها-الدبلوماسي-من-قوة-قواتها-العسكرية-1110222591.html
الصين
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_53:0:994:706_1920x0_80_0_0_b6d0675ce0287da39f7a94f7eba8d509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين, إيران
روسيا, العالم, الصين, إيران
عراقجي: إيران تعتبر روسيا صديقا وشريكا استراتيجيا
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، روسيا بأنها شريك استراتيجي وصديق، مؤكدًا أن الصين من بين الدول التي تتعاون معها طهران.
وقال عراقجي: "دعني أشير إلى أنه في آخر مرة تعرضنا فيها لهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، أعربت أكثر من 120 عن دعمها لإيران".
وتابع في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية: "بالنسبة لروسيا، روسيا صديقنا، صديق استرايجي وشريك استراتيجي، لقد وقّعنا اتفاقية بشأن هذا الموضوع. وحافظنا دائما على تعاون وثيق جدا، حتى في المجال العسكري".
وأضاف: "لقد خضعت بلادنا لعقوبات أمريكية لأكثر من 45 عامًا، لكننا نجونا ونمضي قدما".
وأكد في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، فإن طهران سترد بهجمات على المنشآت الأمريكية، وأشار الوزير إلى أنه يفضل الدبلوماسية، لكن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن إيران كانت تتشاور مع روسيا والصين قبل المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بأنها "بداية جيدة".