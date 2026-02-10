https://sarabic.ae/20260210/عراقجي-إيران-تستمد-نفوذها-الدبلوماسي-من-قوة-قواتها-العسكرية-1110222591.html

عراقجي: إيران تستمد نفوذها الدبلوماسي من قوة قواتها العسكرية

عراقجي: إيران تستمد نفوذها الدبلوماسي من قوة قواتها العسكرية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن قدرة بلاده على التواجد بقوة في مجال الدبلوماسية والسعي لتحقيق مصالحها تكمن في الاعتماد على قوات... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T15:32+0000

2026-02-10T15:32+0000

2026-02-10T15:32+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067452_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_62f02d2364b9b86d9e8c7aff4d20a2d6.jpg

وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عباس عراقجي، جاءت خلال استضافته اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، وقادة مختلف القوات المسلحة الإيرانية والتي وصفها بأنها "مصدر فخر واعتزاز لنا".قال عراقجي: اليوم، نتواجد في مجال الدبلوماسية بقوة قواتنا المسلحة، ما يعني أن نفوذها وقوتها قد ردعت أعداءنا عن أي خيار عسكري، وستواصل القيام بذلك في المستقبل. إذا استطعنا التواجد بقوة في مجال الدبلوماسية والسعي لتحقيق مصالحنا، فذلك بالاعتماد على قواتنا المسلحة التي ردعت أي عدو أجنبي عن أي تعدٍّ على أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوها وبحرها".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "العمل الميداني والدبلوماسية اليوم يسيران جنبا إلى جنب، أي أنهما يسيران في خندق واحد، وفي ساحة واحدة، وقد بلغنا نوعا من الوحدة، وبإذن الله، وبنفس القوة، سندافع عن المصالح الوطنية الإيرانية، ومصالح وحقوق الشعب الإيراني في الحملات الدبلوماسية".وأوضح عباس عراقجي، أن "إيران دخلت الآن مرحلة جديدة من المفاوضات، وهذه المرحلة هي ثمرة عام من المقاومة من قبل الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية ضد جميع الضغوط والتهديدات والحرب التي اندلعت. إن قوة الشعب الإيراني ومقاومته وثباته هي أهم سند للقوات المسلحة والدبلوماسيين على حد سواء، لتمكينهم من الدفاع عن مصالح إيران بقوة".وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

https://sarabic.ae/20260209/إيران-تضع-شرطا-لخفض-تركيز-مخزون-اليورانيوم-المخصب-بنسبة-60-1110180443.html

https://sarabic.ae/20260209/إسرائيل-لأمريكا-سنتحرك-بشكل-منفرد-ضد-إيران-إذا-لزم-الأمر-1110166882.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار