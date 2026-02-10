مصر تطالب أمريكا وإيران بتسوية توافقية عاجلة تعالج شواغل الجميع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/مصر-تطالب-أمريكا-وإيران-بتسوية-توافقية-عاجلة-تعالج-شواغل-الجميع-1110203759.html
مصر تطالب أمريكا وإيران بتسوية توافقية عاجلة تعالج شواغل الجميع
مصر تطالب أمريكا وإيران بتسوية توافقية عاجلة تعالج شواغل الجميع
سبوتنيك عربي
جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء حالة التوتر في المنطقة. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T07:26+0000
2026-02-10T07:26+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_9e01fecf9a3d76f2b1ecffd34c2ac064.jpg
ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ثمّن وزير الخارجية الإيراني، الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، إلى جانب مساعيها الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني.كما استعرض الوزير الإيراني، مع نظيره المصري آخر التطورات المتعلقة بجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها سلطنة عُمان مؤخرا، في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.من جانبه، أعرب عبد العاطي، عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات، ولكافة المساعي التي تستهدف خفض التصعيد وتعزيز الحوار وتسوية الشواغل المختلفة عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وصولًا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.وانتهت يوم الجمعة الماضي، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
https://sarabic.ae/20260209/عراقجي-يجري-اتصالات-مع-وزراء-خارجية-تركيا-ومصر-والسعودية-لبحث-تطورات-مفاوضات-مسقط-1110195520.html
https://sarabic.ae/20260209/نائب-الرئيس-الأمريكي-ترامب-سيحسم-الخطوط-الحمراء-في-المفاوضات-مع-إيران-1110189727.html
https://sarabic.ae/20260209/فيدان-لا-يوجد-حاليا-خطر-الحرب-على-إيران-ومحادثات-مسقط-أزالت-احتمال-التدخل-العسكري--1110194776.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109687143_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_549c5cfc3ee23f2d951a12ceab756f70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم, سلطنة عمان

مصر تطالب أمريكا وإيران بتسوية توافقية عاجلة تعالج شواغل الجميع

07:26 GMT 10.02.2026
© REUTERS Mohamed Abd El Ghanyوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© REUTERS Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبر
جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء حالة التوتر في المنطقة.
ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، ثمّن وزير الخارجية الإيراني، الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، إلى جانب مساعيها الرامية إلى التوصل لتفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني.
كما استعرض الوزير الإيراني، مع نظيره المصري آخر التطورات المتعلقة بجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها سلطنة عُمان مؤخرا، في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
عراقجي يجري اتصالات مع وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية لبحث تطورات مفاوضات مسقط
أمس, 19:24 GMT
من جانبه، أعرب عبد العاطي، عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات، ولكافة المساعي التي تستهدف خفض التصعيد وتعزيز الحوار وتسوية الشواغل المختلفة عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
وشدد وزير الخارجية المصري، على أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وصولًا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مؤكدًا ضرورة تجاوز الخلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأن الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة.
وانتهت يوم الجمعة الماضي، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب سيحسم "الخطوط الحمراء" في المفاوضات مع إيران
أمس, 17:06 GMT
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
فيدان: لا يوجد حاليا خطر الحرب على إيران ومحادثات مسقط أزالت احتمال التدخل العسكري
أمس, 19:04 GMT
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала