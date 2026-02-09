https://sarabic.ae/20260209/عراقجي-يجري-اتصالات-مع-وزراء-خارجية-تركيا-ومصر-والسعودية-لبحث-تطورات-مفاوضات-مسقط-1110195520.html

عراقجي يجري اتصالات مع وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية لبحث تطورات مفاوضات مسقط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في كل من تركيا ومصر والسعودية، تناولت آخر... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وخلال هذه الاتصالات، أطلع عراقجي، وزراء خارجية الدول الثلاث على مستجدات المحادثات، واصفاً إياها بأنها تمثل "بداية جيدة"، ومشدداً على ضرورة تبديد الشكوك المحيطة بنوايا وأهداف الجانب الأمريكي، بما يسهم في إنجاح المسار التفاوضي.من جانبهم، رحب وزراء خارجية دول المنطقة ببدء هذه المفاوضات، مؤكدين أهمية استمرارها وصولاً إلى حل سياسي يسهم في منع أي تصعيد جديد للتوتر. كما اعتبروا أن نجاح هذه المباحثات يشكل عاملاً بالغ الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة.وانتهت الجمعة الماضية، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

