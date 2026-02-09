https://sarabic.ae/20260209/مصر-تؤكد-مواصلة-جهودها-للتوصل-إلى-تسوية-توافقية-للملف-النووي-الإيراني-1110193855.html

مصر تؤكد مواصلة جهودها للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني

وشدد عبد العاطي على مواصلة مصر اتصالاتها المكثفة وجهودها الحثيثة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني، بما يراعي شواغل جميع الأطراف، ويجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار، ويسهم في دعم الأمن الإقليمي.كما نوّه وزير الخارجية بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض حدة التوتر في المنطقة، والدفع نحو تبني الحلول الدبلوماسية كخيار أساسي لمعالجة الأزمات القائمة، بما يعزز فرص الاستقرار والسلام.وانتهت الجمعة الماضية، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

