وزير الخارجية الإيراني: صمود شعبنا أجبر المجتمع الدولي على اتباع الطرق الدبلوماسية معنا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن أعمال الشغب الأخيرة في إيران كانت مدارة من الخارج لتنفيذ بما يشابه "الانقلاب"، مؤكدًا "أن صمود الشعب الإيراني هو... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال عراقجي، في حفل استقبال السفراء بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية: "كلما وُجّهت للشعب الإيراني لغة القوة، قاوم، وكلما وُجّهت له لغة الاحترام، رد بالمثل"، مشيرًا إلى وجود "جدار من عدم الثقة تجاه الولايات المتحدة نتيجة سلوكها السابق".وأضاف: "نحن جادّون للغاية في المفاوضات النووية، ونريد أن تكون حقيقية وواقعية، مع بناء الثقة اللازمة لإنجاحها"، مشددًا على أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتطرق عراقجي، إلى الأحداث الأخيرة في المنطقة، من حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى الانتشار العسكري الأمريكي، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني صمد في مواجهة كل هذه التطورات ورفض المؤامرات الداخلية والخارجية. وأكد الوزير الإيراني، أن "سياسة إيران تقوم على التعاون الوثيق مع جيرانها للحفاظ على السلام والاستقرار ومنع تصاعد التوترات"، معربا عن تمنياته في أن يكون هذا العام عام سلام وطمأنينة، وأن تسود الدبلوماسية على الحرب في المنطقة.وانتهت الجمعة الماضية، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

