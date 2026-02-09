خامنئي: القوة الوطنية تعتمد على إرادة الشعوب وصمودها أكثر من ارتباطها بالصواريخ والطائرات

عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن قوة الدول والأمم تنبع أساسا من إرادتها وقدرتها على الصمود، مشيرا إلى أن "الإرادة الشعبية تشكل الركيزة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
ووصف خامنئي في رسالة متلفزة بثّت اليوم، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يوم 11 فبراير/شباط، بأنه "يوم تجسيد قوة وكرامة الشعب الإيراني"، مشددا على أن المشاركة الواسعة في المسيرات تؤكد التزام الشعب بالجمهورية الإسلامية وتبعث برسالة واضحة للخصوم.وأوضح أن الحشود الشعبية التي تخرج سنويا في هذا اليوم تمثل ظاهرة فريدة تعكس وحدة الأمة الإيرانية وصمودها، مؤكدا أن "هذا الحضور الشعبي المتواصل يجبر من وصفهم بالطامعين في إيران ومصالحها الوطنية على التراجع"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأشار إلى أن "خيبة أمل الخصوم تنبع من وحدة الشعب وقوة إرادته وأفكاره"، داعيا الإيرانيين، ولاسيما الشباب، إلى مواصلة العمل والتقدم في مجالات العلم والأخلاق والتنمية المادية والمعنوية.كما أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في كلمته، أن ذكرى 11 فبراير تمثل رمزا للنضال والاستقلال، معربًا عن أمله في أن "يضاعف هذا اليوم، كما هو الحال في جميع أيام 11 فبراير في السنوات السابقة، مجد الأمة الإيرانية ويزيده، وأن يجبر الأمم والحكومات والقوى الأخرى على الخضوع والتواضع أمام الأمة الإيرانية".
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن قوة الدول والأمم تنبع أساسا من إرادتها وقدرتها على الصمود، مشيرا إلى أن "الإرادة الشعبية تشكل الركيزة الأساسية للقوة الوطنية أكثر من الاعتماد على الصواريخ والطائرات".
ووصف خامنئي في رسالة متلفزة بثّت اليوم، بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، يوم 11 فبراير/شباط، بأنه "يوم تجسيد قوة وكرامة الشعب الإيراني"، مشددا على أن المشاركة الواسعة في المسيرات تؤكد التزام الشعب بالجمهورية الإسلامية وتبعث برسالة واضحة للخصوم.
وأوضح أن الحشود الشعبية التي تخرج سنويا في هذا اليوم تمثل ظاهرة فريدة تعكس وحدة الأمة الإيرانية وصمودها، مؤكدا أن "هذا الحضور الشعبي المتواصل يجبر من وصفهم بالطامعين في إيران ومصالحها الوطنية على التراجع"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأشار إلى أن "خيبة أمل الخصوم تنبع من وحدة الشعب وقوة إرادته وأفكاره"، داعيا الإيرانيين، ولاسيما الشباب، إلى مواصلة العمل والتقدم في مجالات العلم والأخلاق والتنمية المادية والمعنوية.
كما أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في كلمته، أن ذكرى 11 فبراير تمثل رمزا للنضال والاستقلال، معربًا عن أمله في أن "يضاعف هذا اليوم، كما هو الحال في جميع أيام 11 فبراير في السنوات السابقة، مجد الأمة الإيرانية ويزيده، وأن يجبر الأمم والحكومات والقوى الأخرى على الخضوع والتواضع أمام الأمة الإيرانية".
