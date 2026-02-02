https://sarabic.ae/20260202/مستشار-خامنئي-نحن-في-مرحلة-الخطة-بي-والحرب-هي-الخطوة-التالية-إن-استمر-التصعيد-1109920372.html

مستشار خامنئي: نحن في مرحلة الخطة "بي" والحرب هي الخطوة التالية إن استمر التصعيد

سبوتنيك عربي

قال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ وصوله إلى السلطة ثم انسحابه من الاتفاق النووي، كان يسعى إلى تنفيذ... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح شمخاني، في لقاء مع قناة "الميادين"، أن ترامب يعتقد أن عودته إلى الرئاسة ستُمكّنه من تطبيق الخطتين البديلتين "بي" و"جيم"، مشيرًا إلى أن "إيران حاليًا في إطار الخطة "بي" التي تقوم على التهديد والحرب النفسية.وأضاف أن "الخطوة التالية قد تكون الحرب"، معربًا عن أمل طهران في أن يعيد الطرف الآخر التفكير والابتعاد عن هذا الخيار، محذرًا من تداعياته الخطيرة.وأكد شمخاني، أن "إيران منفتحة على تلقي مقترحات إذا كانت بعيدة عن التهديد والغطرسة وتتضمن شروطًا منطقية"، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب لتجنب كارثة، لافتا إلى أن "أي ضربة أمريكية ستجعل إسرائيل شريكًا في الهجوم وردنا عليها سيكون حتميا ومتناسِبا".وأوضح أن "الغرب لا يفهم أو لا يريد أن يفهم أن إيران عندما تقول إن إنتاج السلاح النووي أو امتلاكه حرام، فإن ذلك ينسجم مع أوامر وممارسات عملية على أرض الواقع".وبشأن تخصيب اليورانيوم، أشار شمخاني، إلى أن تخزين المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لم يتم لأهداف عسكرية، مؤكدًا أنه لا توجد نيات عسكرية في هذا الإطار، وأن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل وقدراته محلية.وأضاف أن "إيران قادرة على خفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20%، لكن ذلك يتطلب مقابلًا وثمنًا واضحًا من الطرف الآخر".وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، قال إن "الرئيس دونالد ترامب شدد على أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية أبدًا"، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بالسلام والسعي إلى التوصل لاتفاق في حال أبدت طهران جدية حقيقية في التفاوض.وأضاف هيغسيث، أن الإدارة الأمريكية توجه رسالة واضحة إلى إيران مفادها: "تفاوضوا فورًا"، محذرًا من أن واشنطن لديها خيارات أخرى في حال فشل المسار الدبلوماسي، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة للحرب إذا اقتضت الضرورة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".

