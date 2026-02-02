https://sarabic.ae/20260202/وزير-الحرب-الأمريكي-لإيران-تفاوضوا-فورا-وإلا-خيارات-أخرى-على-الطاولة-1109919443.html
وزير الحرب الأمريكي لإيران: تفاوضوا فورا وإلا خيارات أخرى على الطاولة
سبوتنيك عربي
2026-02-02T19:20+0000
2026-02-02T19:20+0000
2026-02-02T19:20+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106134055_0:89:851:568_1920x0_80_0_0_1828607d18609c2050c008fcbf59f350.jpg
وزير الحرب الأمريكي لإيران: تفاوضوا فورا وإلا خيارات أخرى على الطاولة
قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إن "الرئيس دونالد ترامب شدد على أن إيران لن تمتلك قنبلة نووية أبدًا"، مؤكدًا في الوقت ذاته التزامه بالسلام والسعي إلى التوصل لاتفاق في حال أبدت طهران جدية حقيقية في التفاوض.
وأضاف هيغسيث، أن الإدارة الأمريكية توجه رسالة واضحة إلى إيران مفادها: "تفاوضوا فورًا"، محذرًا من أن واشنطن لديها خيارات أخرى في حال فشل المسار الدبلوماسي، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة للحرب إذا اقتضت الضرورة.
ورداً على سؤال حول احتمال تغيير النظام في إيران، قال وزير الحرب: "ليس الآن"، موضحا أن مهمة الوزارة حاليًا هي الاستعداد، ومشددًا على أن القرار بيد إيران، بين التفاوض أو عدمه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل
خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي قوله إن ويتكوف سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين البارزين.
وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف"
يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".