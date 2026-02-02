https://sarabic.ae/20260202/وزير-الاستخبارات-الإيراني-المفاوضات-تجري-وفق-المصالح-الوطنية-وتوجيهات-مجلس-الأمن-القومي-1109916355.html
وزير الاستخبارات الإيراني: المفاوضات تجري وفق المصالح الوطنية وتوجيهات مجلس الأمن القومي
وزير الاستخبارات الإيراني: المفاوضات تجري وفق المصالح الوطنية وتوجيهات مجلس الأمن القومي
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الإثنين، أن المفاوضات الجارية التي تخوضها إيران (بشأن الملف النووي) تُدار في إطار المصالح الوطنية العليا... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T17:43+0000
2026-02-02T17:43+0000
2026-02-02T18:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg
وقال خطيب، في تصريحات له، إن "العملية التفاوضية محكومة بالرؤية الاستراتيجية للدولة، ولا سيادة لأي ضغط خارجي على إيران ليؤثر في صنع القرار"، مشددًا على أن السلطة الاستخباراتية تعمل ضمن سيادة الدولة ومصالحها الأساسية.وأوضح أن "الموقف الإيراني يأتي في سياق التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، حيث تواصل طهران التشاور داخليًا لتحديد أولوياتها التفاوضية، لا سيما في الملفات الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي والعلاقات مع القوى العالمية"، مؤكدًا أن السلطات لن تتخذ أي قرار يتجاوز المصلحة الوطنية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
https://sarabic.ae/20260202/نتنياهو-ألحقنا-ضررا-بـمحور-الشر-ودافعنا-عن-إسرائيل-في-مواجهة-إيران-1109911697.html
https://sarabic.ae/20260202/وزير-الخارجية-الأردني-لن-نكون-منطلقا-لأي-عمل-عسكري-ضد-إيران-1109911038.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_51edcfb9b92c82443e6064da71db78dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم
وزير الاستخبارات الإيراني: المفاوضات تجري وفق المصالح الوطنية وتوجيهات مجلس الأمن القومي
17:43 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 18:30 GMT 02.02.2026)
أكّد وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم الإثنين، أن المفاوضات الجارية التي تخوضها إيران (بشأن الملف النووي) تُدار في إطار المصالح الوطنية العليا ووفق تعليمات وتوجيهات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال خطيب، في تصريحات له، إن "العملية التفاوضية محكومة بالرؤية الاستراتيجية للدولة، ولا سيادة لأي ضغط خارجي على إيران ليؤثر في صنع القرار"، مشددًا على أن السلطة الاستخباراتية تعمل ضمن سيادة الدولة ومصالحها الأساسية.
وأوضح أن "الموقف الإيراني يأتي في سياق التوترات الإقليمية والدولية المتصاعدة، حيث تواصل طهران التشاور داخليًا لتحديد أولوياتها التفاوضية، لا سيما في الملفات الحساسة المرتبطة بالبرنامج النووي والعلاقات مع القوى العالمية"، مؤكدًا أن السلطات لن تتخذ أي قرار يتجاوز المصلحة الوطنية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المنتظر أن يزور إسرائيل
خلال الأسبوع الجاري، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، إضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر سياسي قوله إن ويتكوف سيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين البارزين.
وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي في سياق المباحثات الجارية مع إيران، إلى جانب متابعة ملفات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
يأتي هذا التطور، بعدما أفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر مطّلع، بأن "مفاوضات إيرانية – أمريكية على مستوى رفيع قد تنطلق خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد أو مكان، ومن المتوقع أن تجمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف".
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقا، بأن "أسطولا ضخما" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف"
يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".