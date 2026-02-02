https://sarabic.ae/20260202/وزير-الخارجية-الأردني-لن-نكون-منطلقا-لأي-عمل-عسكري-ضد-إيران-1109911038.html
وزير الخارجية الأردني: لن نكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران
وزير الخارجية الأردني: لن نكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T14:40+0000
2026-02-02T14:40+0000
2026-02-02T14:40+0000
أخبار الأردن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1684:2048:2835_1920x0_80_0_0_4eb907d7463226440ff0d67cb3214187.jpg
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد الصفدي، على أن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.من جهته، ثمّن عراقجي، مواقف الأردن وجهوده تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده راجعت عقيدتها الدفاعية وغيرتها إلى عقيدة هجومية.ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية غير متجانسة وقوية".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجماتماساديكوف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تواصل جهودها لحماية الاستقرار الإقليمي في أوراسيا
https://sarabic.ae/20260202/مصدر-أردوغان-يناقش-مع-مجلس-الوزراء-اليوم-التهديدات-الأمريكية-بضرب-إيران-1109889458.html
https://sarabic.ae/20260202/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-ويتكوف-يجري-مباحثات-حول-إيران-وغزة-في-إسرائيل-الأسبوع-الجاري-1109903995.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1480:2048:3015_1920x0_80_0_0_2ae219971cb7dff65a7f694adf594f59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار الأردن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
وزير الخارجية الأردني: لن نكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد الصفدي، على أن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية.
من جهته، ثمّن عراقجي، مواقف الأردن وجهوده تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.
وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، بأن بلاده راجعت عقيدتها الدفاعية وغيرتها إلى عقيدة هجومية.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، عن اللواء موسوي، أن "عقيدتنا قائمة على نهج العمليات السريعة والواسعة مع اعتماد استراتيجيات عسكرية
غير متجانسة وقوية".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن الخطوات الإيرانية في أي حرب ستكون سريعة وحاسمة وبعيدة عن حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "طهران تفكر فقط في النصر ولا تخشى الضجة الكاذبة ولا غطرسة العدو الشكلية".