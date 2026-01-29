عربي
أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجمات
وأوضح البيان أن الاتصال، الذي جرى اليوم الخميس، تناول التطورات المحيطة بإيران، وأشار بيراموف إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة مثيرة للقلق، مؤكدا أن أذربيجان لطالما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تزعزع الاستقرار في إيران ومحيطها.كما أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد، مشيرا إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارا كبيرا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجمات

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن أراضي أذربيجان لن تُستخدم في أي أعمال موجهة ضد إيران، بحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأذربيجانية.
وأوضح البيان أن الاتصال، الذي جرى اليوم الخميس، تناول التطورات المحيطة بإيران، وأشار بيراموف إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة مثيرة للقلق، مؤكدا أن أذربيجان لطالما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تزعزع الاستقرار في إيران ومحيطها.
وشدد وزير الخارجية الأذربيجاني على أن معالجة القضايا القائمة يجب أن تتم حصرا وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران أو أي دولة أخرى.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
المتحدث باسم الجيش الإيراني: نطاق الحرب سيمتد من إسرائيل لدول فيها قواعد أمريكية
20:45 GMT
كما أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
أمير قطر يحذر من "عواقب وخيمة" على جميع دول المنطقة في حال نشوب أي صراع
19:31 GMT
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد، مشيرا إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارا كبيرا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.

وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.

من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
