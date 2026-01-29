https://sarabic.ae/20260129/أذربيجان-تؤكد-لإيران-التزامها-بعدم-استخدام-أراضيها-لأي-هجمات-1109790322.html

أذربيجان تؤكد لإيران التزامها بعدم استخدام أراضيها لأي هجمات

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن أراضي أذربيجان لن تُستخدم في أي أعمال موجهة ضد إيران، بحسب بيان... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح البيان أن الاتصال، الذي جرى اليوم الخميس، تناول التطورات المحيطة بإيران، وأشار بيراموف إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة مثيرة للقلق، مؤكدا أن أذربيجان لطالما دعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال أو تصريحات قد تزعزع الاستقرار في إيران ومحيطها.كما أشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا خلال المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد، مشيرا إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارا كبيرا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

