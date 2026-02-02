عربي
مصدر: أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء التهديدات الأمريكية بضرب إيران
مصدر: أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء التهديدات الأمريكية بضرب إيران
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة لإيران. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
أنقرة - سبوتنيك. وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن "تركيا ومصر وقطر، تعمل على تنظيم اجتماع للممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، في أنقرة الأسبوع المقبل (الجاري)".وقال المصدر التركي لوكالة "سبوتنيك"، إن "أنقرة لا تمتلك معلومات ملموسة حول التحضير لاجتماع محتمل لويتكوف وممثلي إيران في العاصمة".ووفقًا للمصدر التركي، سيراجع الوزراء في هذا السياق نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسطنبول، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واجتماعاته مع وزير الخارجية هاكان فيدان والرئيس التركي، بالإضافة إلى المحادثات الهاتفية التي أجراها أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
04:18 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 06:09 GMT 02.02.2026)
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيناقش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، احتمال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية، ضربة لإيران.
أنقرة - سبوتنيك. وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن "تركيا ومصر وقطر، تعمل على تنظيم اجتماع للممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، في أنقرة الأسبوع المقبل (الجاري)".
وقال المصدر التركي لوكالة "سبوتنيك"، إن "أنقرة لا تمتلك معلومات ملموسة حول التحضير لاجتماع محتمل لويتكوف وممثلي إيران في العاصمة".

وأضاف أن "اجتماع مجلس الوزراء سيناقش تهديدات الولايات المتحدة بضرب إيران، فضلًا عن آخر التطورات في المنطقة، وسيتم التأكيد مجددًا على موقف تركيا المعارض للتدخل العسكري والداعم للدبلوماسية والحوار".

ووفقًا للمصدر التركي، سيراجع الوزراء في هذا السياق نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسطنبول، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واجتماعاته مع وزير الخارجية هاكان فيدان والرئيس التركي، بالإضافة إلى المحادثات الهاتفية التي أجراها أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
أردوغان يؤكد أن المنطقة لا تحتمل التصعيد ويكشف عن الحل الوحيد للملف النووي الإيراني
30 يناير, 16:43 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، صرح سابقًا بأن "أسطولًا ضخمًا" في طريقه إلى إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية.
وذكّر ترامب بأن الولايات المتحدة نفذت في يونيو/ حزيران 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل"، محذرًا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، وداعيًا إلى "عدم السماح بحصول ذلك".
