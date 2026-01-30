أردوغان يؤكد أن المنطقة لا تحتمل التصعيد ويكشف عن الحل الوحيد للملف النووي الإيراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أردوغان يؤكد أن المنطقة لا تحتمل التصعيد ويكشف عن الحل الوحيد للملف النووي الإيراني
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب... 30.01.2026
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مدينة إسطنبول، حيث وصل لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الأتراك.وشهد اللقاء بحث التطور الملحوظ في العلاقات الإيرانية–التركية في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مع التأكيد على عزم البلدين تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأشاد عراقجي بمواقف الحكومة والشعب التركيين الداعمة للسيادة الوطنية الإيرانية ورفض التدخلات الخارجية، مثمنا تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أكدت وحدة الدول الإسلامية في مواجهة ما وصفه بالإبادة الجماعية والحرب والتوسع الصهيوني، وشدد على أهمية تعزيز التضامن الإقليمي لمواجهة التهديدات والتدخلات في شؤون المنطقة.وتطرق وزير الخارجية الإيراني إلى التطورات الأخيرة في بلاده، مشيرا إلى "قيام عناصر عنيفة وإرهابية بتحويل تجمعات سلمية إلى أعمال عنف أسفرت عن سقوط مئات القتلى من قوات الأمن والمدنيين"، وحذر من "الروايات المضللة التي تبثها بعض وسائل الإعلام الغربية والعبرية حول الشأن الداخلي الإيراني".كما أشاد عراقجي بالنهج التركي الذي وصفه بـ"المسؤول" تجاه الملف النووي الإيراني، مؤكدا تمسك طهران بالحوار والمفاوضات القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح والمخاوف المشروعة للشعب الإيراني. وخلال اللقاء، نقل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحياته إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مجددا ثقته في قدرة إيران على تجاوز المرحلة الراهنة، ومؤكدا أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من التوتر وانعدام الأمن، وأن تركيا مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لدعم مسار الحوار والعودة إلى الدبلوماسية.
أردوغان يؤكد أن المنطقة لا تحتمل التصعيد ويكشف عن الحل الوحيد للملف النووي الإيراني

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن الدبلوماسية تمثل السبيل الوحيد لمعالجة الملف النووي الإيراني، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة والشعب الإيرانيين على تجاوز التحديات الراهنة بوحدة وتماسك وطنيين.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مدينة إسطنبول، حيث وصل لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الأتراك.
وشهد اللقاء بحث التطور الملحوظ في العلاقات الإيرانية–التركية في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مع التأكيد على عزم البلدين تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأشاد عراقجي بمواقف الحكومة والشعب التركيين الداعمة للسيادة الوطنية الإيرانية ورفض التدخلات الخارجية، مثمنا تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أكدت وحدة الدول الإسلامية في مواجهة ما وصفه بالإبادة الجماعية والحرب والتوسع الصهيوني، وشدد على أهمية تعزيز التضامن الإقليمي لمواجهة التهديدات والتدخلات في شؤون المنطقة.
وتطرق وزير الخارجية الإيراني إلى التطورات الأخيرة في بلاده، مشيرا إلى "قيام عناصر عنيفة وإرهابية بتحويل تجمعات سلمية إلى أعمال عنف أسفرت عن سقوط مئات القتلى من قوات الأمن والمدنيين"، وحذر من "الروايات المضللة التي تبثها بعض وسائل الإعلام الغربية والعبرية حول الشأن الداخلي الإيراني".
كما أشاد عراقجي بالنهج التركي الذي وصفه بـ"المسؤول" تجاه الملف النووي الإيراني، مؤكدا تمسك طهران بالحوار والمفاوضات القائمة على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح والمخاوف المشروعة للشعب الإيراني.
وخلال اللقاء، نقل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحياته إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مجددا ثقته في قدرة إيران على تجاوز المرحلة الراهنة، ومؤكدا أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من التوتر وانعدام الأمن، وأن تركيا مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لدعم مسار الحوار والعودة إلى الدبلوماسية.
