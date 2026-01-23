https://sarabic.ae/20260123/وزير-الخارجية-الإيراني-أكثر-من-3-آلاف-شخص-لقوا-حتفهم-نتيجة-للاضطرابات-التي-شهدتها-البلاد-1109561836.html
وزير الخارجية الإيراني: أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد
صرح وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من 3000 شخص قتلوا، نتيجة للاضطرابات التي شهدتها البلاد". 23.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".
13:50 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 13:56 GMT 23.01.2026)
صرح وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من 3000 شخص قتلوا، نتيجة للاضطرابات التي شهدتها البلاد".
وكتب عراقجي، في منشور له، على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "بلغ إجمالي عدد القتلى 3117 شخصا، منهم 2427 من المدنيين وعناصر الأمن، و690 إرهابيا".
كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، في بيان له تفاصيل العمل الاستخباري ضد من سماهم بـ"الأعداء خلال الفترة الاخيرة"، والمؤامرات التي استهدفت أمن إيران واستقرارها.
ونقلت وكالة
"إرنا"، اليوم الجمعة، عن استخبارات الحرس الثوري أن "الأحداث الإرهابية الأخيرة صممت باعتبارها امتدادا لحرب الاثني عشر يوما، ونفذت على عجل نتيجة الهزائم الاستراتيجية التي مني بها نظام الهيمنة".