عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال عراقجي إن موجة الاضطرابات الأخيرة في إيران، "لم تستمر أكثر من 72 ساعة"، متهمًا "متظاهرين مسلحين بالوقوف وراء أعمال العنف". واستعاد وزير الخارجية الإيراني، مجريات الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، في يونيو/ حزيران الماضي، معتبرًا أن "ضبط النفس الذي أبدته طهران، آنذاك، لن يتكرر في حال تجدد الهجوم". وأكد عراقجي أن حديثه "ليس تهديدًا بل توصيفًا للواقع"، مشيرًا إلى رفضه للحرب رغم خلفيته الدبلوماسية والعسكرية. وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده سترد "بكل ما تملك" في حال تعرضها لأي هجوم جديد، مشددًا على أن "أي مواجهة مقبلة ستكون واسعة النطاق وستطال المنطقة بأكملها".
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال عراقجي
إن موجة الاضطرابات الأخيرة في إيران، "لم تستمر أكثر من 72 ساعة"، متهمًا "متظاهرين مسلحين بالوقوف وراء أعمال العنف".
واستعاد وزير الخارجية الإيراني، مجريات الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران
، في يونيو/ حزيران الماضي، معتبرًا أن "ضبط النفس الذي أبدته طهران، آنذاك، لن يتكرر في حال تجدد الهجوم".
وأضاف: "قواتنا المسلحة القوية لن تتردد في الرد بكل ما تملك إذا تعرضنا لاعتداء جديد".
وأكد عراقجي أن حديثه "ليس تهديدًا بل توصيفًا للواقع"، مشيرًا إلى رفضه للحرب رغم خلفيته الدبلوماسية والعسكرية.
وحذّر عراقجي من أن أي مواجهة شاملة "ستكون شرسة وطويلة الأمد"، وستتجاوز بكثير "الجداول الزمنية غير الواقعية"، التي تروّج لها إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن، مؤكدًا أن تداعيات الحرب "ستجتاح المنطقة بأسرها، ولن تقتصر آثارها على أطراف النزاع، بل ستطال المدنيين حول العالم".
وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران،
الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما
".
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".