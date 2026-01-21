عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260121/عراقجي-محذرا-واشنطن-مواجهتنا-المقبلة-ستكون-شرسة-وستجتاح-المنطقة-1109465546.html
عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة
عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده سترد "بكل ما تملك" في حال تعرضها لأي هجوم جديد،... 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T07:41+0000
2026-01-21T07:41+0000
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال عراقجي إن موجة الاضطرابات الأخيرة في إيران، "لم تستمر أكثر من 72 ساعة"، متهمًا "متظاهرين مسلحين بالوقوف وراء أعمال العنف". واستعاد وزير الخارجية الإيراني، مجريات الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، في يونيو/ حزيران الماضي، معتبرًا أن "ضبط النفس الذي أبدته طهران، آنذاك، لن يتكرر في حال تجدد الهجوم". وأكد عراقجي أن حديثه "ليس تهديدًا بل توصيفًا للواقع"، مشيرًا إلى رفضه للحرب رغم خلفيته الدبلوماسية والعسكرية. وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
https://sarabic.ae/20260115/واشنطن-الولايات-المتحدة-تدرس-جميع-الخيارات-تجاه-إيران-1109288633.html
https://sarabic.ae/20260115/الولايات-المتحدة-تطلب-جلسة-عاجلة-لمجلس-الأمن-حول-الوضع-في-إيران-1109252833.html
https://sarabic.ae/20260113/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بإدانة-تدخل-الولايات-المتحدة-في-شؤونها-1109213796.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_18c0b4b4f610115a0b3125824c618db3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

عراقجي محذرا واشنطن: مواجهتنا المقبلة ستكون شرسة وستجتاح المنطقة

07:41 GMT 21.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن بلاده سترد "بكل ما تملك" في حال تعرضها لأي هجوم جديد، مشددًا على أن "أي مواجهة مقبلة ستكون واسعة النطاق وستطال المنطقة بأكملها".
وفي مقال رأي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال عراقجي إن موجة الاضطرابات الأخيرة في إيران، "لم تستمر أكثر من 72 ساعة"، متهمًا "متظاهرين مسلحين بالوقوف وراء أعمال العنف".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
واشنطن: الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات تجاه إيران
15 يناير, 22:26 GMT
واستعاد وزير الخارجية الإيراني، مجريات الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، في يونيو/ حزيران الماضي، معتبرًا أن "ضبط النفس الذي أبدته طهران، آنذاك، لن يتكرر في حال تجدد الهجوم".
وأضاف: "قواتنا المسلحة القوية لن تتردد في الرد بكل ما تملك إذا تعرضنا لاعتداء جديد".
وأكد عراقجي أن حديثه "ليس تهديدًا بل توصيفًا للواقع"، مشيرًا إلى رفضه للحرب رغم خلفيته الدبلوماسية والعسكرية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
الولايات المتحدة تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول الوضع في إيران
15 يناير, 02:07 GMT

وحذّر عراقجي من أن أي مواجهة شاملة "ستكون شرسة وطويلة الأمد"، وستتجاوز بكثير "الجداول الزمنية غير الواقعية"، التي تروّج لها إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن، مؤكدًا أن تداعيات الحرب "ستجتاح المنطقة بأسرها، ولن تقتصر آثارها على أطراف النزاع، بل ستطال المدنيين حول العالم".

وأفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة في شؤونها
13 يناير, 23:36 GMT
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала