ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض
ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T02:31+0000
2026-01-21T02:31+0000
2026-01-21T02:32+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109239750_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_d125204e0123bab1c7456d84deb3ac71.jpg
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن" بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)… لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".فيما كشف تقرير يوم الخميس الماضي، أن 3 دول عربية أقنعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجنب شنّ هجوم على إيران، وأوضح مصدر لوسائل إعلام أمريكية، أن قطر والسعودية وسلطنة عمان، طلبت من ترامب "منح إيران فرصة"، وفق تعبيره.واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني،وتحوّلت المظاهرات في عدة مدن إلى مواجهات مع الشرطة، وسط هتافات مناهضة للنظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من جانب القوات الأمنية والمحتجين على حد سواء.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية سيطرتها على الوضع، متهمة أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات".
02:31 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 02:32 GMT 21.01.2026)
