عربي
إعلام: انقسام وحذر داخل إدارة ترامب بشأن توجيه ضربات لإيران
إعلام: انقسام وحذر داخل إدارة ترامب بشأن توجيه ضربات لإيران
سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة، قولها إن "ويتكوف استمع بشكل مباشر إلى مخاوف حلفاء عرب للولايات المتحدة، وأبدى رغبة في تجنب اندلاع جولة جديدة من العنف مع إيران قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه"، مؤكدة أن القرار النهائي لا يزال بيده.وأضافت المتحدثة، أن "الرئيس ترامب أبقى العديد من الخيارات مطروحة في التعامل مع الملف الإيراني"، في إشارة إلى استمرار حالة الغموض الاستراتيجي التي تتبعها الإدارة الأمريكية حيال طهران.وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، أن "السعودية وقطر وسلطنة عُمان تحاول إقناع ترامب بعدم توجيه ضربات إلى إيران".كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصادر، بأن مسؤولين في دول عربية يرون أن التوتر في منطقة الخليج تراجع، بعدما أسهمت جهود دبلوماسية مكثفة في ثني ترامب عن توجيه ضربات لإيران ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات.من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب أيضًا من ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران.وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وحذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيسة موظفي البيت الأبيض، خلال مناقشات داخلية، على ضرورة توخي الحذر في ما يتعلق بإمكانية توجيه ضربات عسكرية لإيران، في ظل حساسية الموقف الإقليمي وتداعيات أي تصعيد محتمل.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة، قولها إن "ويتكوف استمع بشكل مباشر إلى مخاوف حلفاء عرب للولايات المتحدة، وأبدى رغبة في تجنب اندلاع جولة جديدة من العنف مع إيران قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وقال المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "لا أحد يعرف ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران سوى الرئيس نفسه”، مؤكدة أن القرار النهائي لا يزال بيده.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
تأجيل أم إلغاء.. ما أسباب تراجع ترامب عن قصف إيران وما موقف إسرائيل؟
19:09 GMT
وأضافت المتحدثة، أن "الرئيس ترامب أبقى العديد من الخيارات مطروحة في التعامل مع الملف الإيراني"، في إشارة إلى استمرار حالة الغموض الاستراتيجي التي تتبعها الإدارة الأمريكية حيال طهران.
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، في وقت سابق، أن "السعودية وقطر وسلطنة عُمان تحاول إقناع ترامب بعدم توجيه ضربات إلى إيران".
كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن مصادر، بأن مسؤولين في دول عربية يرون أن التوتر في منطقة الخليج تراجع، بعدما أسهمت جهود دبلوماسية مكثفة في ثني ترامب عن توجيه ضربات لإيران ومنح مزيد من الوقت للمفاوضات.
من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصدر في الإدارة الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب أيضًا من ترامب تأجيل أي خطط لشن هجوم عسكري على إيران.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
خامنئي يحمل ترامب مسؤولية الخسائر والأضرار و"الاتهامات الباطلة" الموجهة ضد إيران
10:54 GMT
وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، وتركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
وحذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قُتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تمتلك العديد من الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة وإسرائيل في تحويل الاحتجاجات التي تشهدها إيران إلى أعمال عنف وشغب.
كما اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستقدام "إرهابيين" من الخارج لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.
