البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي
البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي
سبوتنيك عربي
حذّرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن "أي هجوم يستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي، سيقود إلى إصدار فتوى بالجهاد". 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T22:26+0000
2026-01-20T22:27+0000
إيران
أخبار إيران
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وقالت اللجنة البرلمانية، إن "أي هجوم على المرشد الأعلى يعني إعلان حرب مع العالم الإسلامي بأسره، ويجب أن ينتظر صدور فتوى بالجهاد من علماء الدين واستجابة من جنود الإسلام في جميع أنحاء العالم.وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن الصعوبات والضيق التي يواجهها الشعب الإيراني تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى العداء القديم والعقوبات غير الإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.وأكد بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أي تعرض للمرشد الأعلى يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان، ، الأحد الماضي، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت الماضي، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي

حذّرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن "أي هجوم يستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي، سيقود إلى إصدار فتوى بالجهاد".
وقالت اللجنة البرلمانية، إن "أي هجوم على المرشد الأعلى يعني إعلان حرب مع العالم الإسلامي بأسره، ويجب أن ينتظر صدور فتوى بالجهاد من علماء الدين واستجابة من جنود الإسلام في جميع أنحاء العالم.
وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن الصعوبات والضيق التي يواجهها الشعب الإيراني تعود في أحد أسبابها الرئيسية إلى العداء القديم والعقوبات غير الإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يعقد مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
لافروف: مستمرون في اتصالاتنا بين إيران وإسرائيل لخفض حدة التوتر
11:08 GMT
وأكد بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أي تعرض للمرشد الأعلى يُعد بمثابة حرب شاملة ضد الشعب الإيراني.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان، ، الأحد الماضي، عن "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".
وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أمريكية على إيران
أمس, 00:35 GMT
وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، السبت الماضي، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرماً نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".
وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
رغم التهديدات.. ترامب يلمح إلى نيته بزيارة إيران قبل نهاية ولايته
أمس, 07:23 GMT
وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيراً إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.
